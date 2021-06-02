Специалисты также напомнили, что на наше пищевое поведение часто влияют окружающие — в одиночку человек ест меньше, чем в компании друзей или на семейном застолье. К примеру, по данным экспертов, присутствие других людей во время еды может привести к увеличению количества съеденного от 44% до 76%, причем чем больше людей за столом, тем больше все едят. В таких случаях один из советов — понять, когда именно вы делаете «плохой» выбор в еде:

«Например: вы обнаруживаете, что часто едите десерт во время ужина (даже когда на самом деле больше не голодны) только потому, что другие члены семьи также его едят. С этим можно бороться, составив план „если — то“: когда другие едят десерт, а мне не хочется, я выпиваю чашку кофе или чая», — предлагают в Роспотребнадзоре.