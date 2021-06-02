Специалисты давно говорят, что есть в меру помогает осознанный прием пищи — это когда ешь не на ходу, фиксируешь внимание на еде, а не на телевизоре или телефоне, а также пытаешься прочувствовать и насладиться вкусом блюда. Есть и другие способы бороться с соблазнами перехватить что-то вкусненькое или съесть лишнего. Эксперты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание»
хранить печенье, конфеты и снеки в непрозрачных банках, коробках или жестяных банках;
не хранить сладости вместе с кухонной утварью и посудой;
заменить печенья и сладости более здоровыми продуктами (например, несолеными орехами и сухофруктами);
спрятать нездоровые продукты, которыми вы могли бы перекусить, или уберите их в менее доступные места;
поставить тарелку с фруктами на видное место, чтобы при желании перекусить выбрать фрукт, а не печенье;
не использовать при еде тарелки и стаканы большого размера, это поможет уменьшить порции;
накладывать еду в тарелки порционно, перед подачей на стол;
брать с собой фрукты или овощи в качестве перекуса.
Специалисты также напомнили, что на наше пищевое поведение часто влияют окружающие — в одиночку человек ест меньше, чем в компании друзей или на семейном застолье. К примеру, по данным экспертов, присутствие других людей во время еды может привести к увеличению количества съеденного от 44% до 76%, причем чем больше людей за столом, тем больше все едят. В таких случаях один из советов — понять, когда именно вы делаете «плохой» выбор в еде:
«Например: вы обнаруживаете, что часто едите десерт во время ужина (даже когда на самом деле больше не голодны) только потому, что другие члены семьи также его едят. С этим можно бороться, составив план „если — то“: когда другие едят десерт, а мне не хочется, я выпиваю чашку кофе или чая», — предлагают в Роспотребнадзоре.
«Переедание — основная физиологическая причина лишнего веса. А вот причины переедания — часто психологические. Сначала нужно научиться отличать физиологический голод (посасывание в желудке, урчание) от психологического голода (голод в голове), когда вы понимаете, что желудок полный, но вы хотите съесть что-то еще. Если вы понимаете, что переедаете, то задайте себе вопросы:
Почему я ем, когда не голодна?
Почему я продолжаю есть?
Почему игнорирую сигналы насыщения и продолжаю есть?
Чего я не хочу чувствовать, слышать?
С чем не готова соприкоснуться?
Что глушу в себе?
Ответы однозначно будут касаться вашего внутреннего, эмоционально состояния.
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Чтобы прекратить переедать, первым шагом будет принятие факта, что вы переедаете. Как бы странно это ни звучало, но пока вы ненавидите свое пищевое поведение, пока вы осуждаете его, боретесь с ним, у вас не получится что-то изменить.
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Вместо того, чтобы бороться с перееданием, попробуйте понять, что за ним стоит. Найдите главную причину, заставляющую вас обращаться к еде. Каждый раз, когда рука тянется к еде, спросите себя: «Чего я хочу на самом деле? Какая моя истинная потребность?» Это про ответственность за свою жизнь. Вы можете дать себе то, что вам сейчас действительно нужно или заменить суррогатом из еды. Учитесь слышать свои потребности и желания, перестаньте гасить их едой. Решите свои главные трудности, и потребность в еде пропадет сама по себе».
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