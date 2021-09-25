Сложно дать однозначный ответ. Начнем с того, можем ли мы обойтись без супа? Ответ: «да». Суп — это просто дань нашей культуре, так мы воспитаны, так привыкли есть. Это наши традиции.

Насколько он полезен? Обед — самый энергетически плотный период. На него приходится 35-40 процентов дневной нормы. А суп дает мощную энергетическую подпитку, так как содержит мясной или куриный бульон, овощи, крупы, мясо. Он даст нам заряд быстрой энергии и ощущение сытости.

Суп может слегка разжечь аппетит, стать аперитивом перед вторым блюдом.

Людям, перенесшим заболевания, операции, рекомендуют бульоны из курицы или индейки, так как они легко усваиваются, стимулируют аппетит и не требуют сильного напряжения пищеварительных желез. Легкий суп приносит в подобных случаях больше пользы, чем вреда.

Нужно ли есть суп каждый день? Необязательно! Если вы его любите — ешьте. Нет — замените его вторым блюдом, гарниром или салатом. Тут все зависит от вашего желания, можно включать суп в обед несколько раз в неделю, есть каждый день, или полностью от него отказаться. Ситуация с супом — 50 на 50.