Он есть в меню санаториев, детских садов и школ. Мамы всегда заботились, чтобы на столе у нас стояла тарелка дымящегося ароматного супа. Ему приписывали всевозможные полезные свойства от «ешь, а то не вырастешь», до «спасает от язвы». Можем ли мы обойтись без супа? И какую пользу он приносит нашему организму? На вопросы «Доктора Питера» ответила диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.
Сложно дать однозначный ответ. Начнем с того, можем ли мы обойтись без супа? Ответ: «да». Суп — это просто дань нашей культуре, так мы воспитаны, так привыкли есть. Это наши традиции.
Насколько он полезен? Обед — самый энергетически плотный период. На него приходится 35-40 процентов дневной нормы. А суп дает мощную энергетическую подпитку, так как содержит мясной или куриный бульон, овощи, крупы, мясо. Он даст нам заряд быстрой энергии и ощущение сытости.
Суп может слегка разжечь аппетит, стать аперитивом перед вторым блюдом.
Людям, перенесшим заболевания, операции, рекомендуют бульоны из курицы или индейки, так как они легко усваиваются, стимулируют аппетит и не требуют сильного напряжения пищеварительных желез. Легкий суп приносит в подобных случаях больше пользы, чем вреда.
Нужно ли есть суп каждый день? Необязательно! Если вы его любите — ешьте. Нет — замените его вторым блюдом, гарниром или салатом. Тут все зависит от вашего желания, можно включать суп в обед несколько раз в неделю, есть каждый день, или полностью от него отказаться. Ситуация с супом — 50 на 50.
Теплое, горячее и жидкое разогревает пищевые железы, но им чаще всего нельзя наесться. Разве что в нем в избытке есть куски индейки или курицы. Но суп все равно не будет равнозначной заменой «второму». Такого не бывает, чтобы в супе было мясо в количестве, соизмеримом основному блюду.
Суп не рассматривается как источник насыщения. Для пациентов, которые хотят похудеть, я рекомендую снижать порцию супа до половины нормы в 300-400 граммов.
Какой суп есть, а от какого отказаться
Суп-пюре из тыквы, брокколи или цукини
Можно съесть овощное пюре, или овощи-гриль, а можно — теплый суп. И от него станет так тепло и комфортно. Пищеварительные железы будут перерабатывать его спокойно, не будет большой калорийности, его можно включить в меню ужина, есть каждый день.
Супы на густом костном бульоне
Это совсем недиетическая история. Он может привести к нарушению жирового обмена, увеличению пищевого холестерина. Костный бульон, да еще с добавлением сметаны, жирного мяса — абсолютно нездоровое питание. Если вы варите мясной бульон, отдавайте предпочтение бескостному мясу.
Финская уха
Ее придумали, чтобы обеспечить после очень тяжелой работы рыбаков калорийной пищей. В суп добавили все, что полезно: жирную рыбу, источник белка и жирных кислот, сливки — чтобы повысить калорийность, картошку, чтобы насытить организм. После такого супа больше ничего не нужно. Мы насыщаем свой организм на долгое время. Но это и хорошо, и плохо одновременно. Так как такой суп вызывает напряжение печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.
Если у человека крепкое здоровье, нет лишнего веса и проблем с желудочно-кишечным трактом, то можно кушать. А так, лучше отдавать предпочтения рыбным стейкам и овощному супу, или легкому бульону из индейки.
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