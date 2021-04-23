Суп - это тоже вода. Диетолог назвал лучшие напитки для запивания еды

Мнений о том, можно ли пить во время еды, и что именно, существует много. Кто-то утверждает, что при приеме пищи напитки противопоказаны, другие возражают. Свою позицию по этому вопросу озвучил врач-диетолог СПбГУ Андрей Бобровский.

Запивать еду нельзя - так считают многие, уверенные в том, что это мешает пищеварению. Но на самом деле, это не так. Во время приема пищи вполне допустимо пить обычную воду, но только не холодную, а лучше - комнатной температуры. Употреблять ее можно как до, во время, так и после еды, считает диетолог.

"Мнение, что нельзя пить воду во время еды, не совсем обосновано. Потому что если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп – это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать", – сказал врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

Также врач не имеет ничего против чая. Правда, диетолог упоминает об одном условии - черный, зеленый, травяной напиток должен быть без сахара и не очень крепкий.

"При некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях нужно проявлять осторожность в отношении объема жидкостей вообще и конкретно в отношении чая. Избыток чая опасен для людей с повышенным давлением, вещества, которые содержатся в чае, тоже могут поспособствовать его увеличению", – сказал Андрей Бобровский.

Врач упомянул и об излишне калорийных напитках, содержащих много сахара. По его словам, газировка - источник жидких простых углеводов, которые после еды не очень полезны. Они плохо влияют на пищеварение в целом.

"То же самое можно сказать и в отношении соков, не свежевыжатых, а из пакета, это тоже достаточно опасный напиток", – сказал Андрей Бобровский.

Ранее "Доктор Питер" спросил у врача-терапевта о базовых правилах правильного питьевого режима в течение дня и о том, какие ошибки допускать нельзя.