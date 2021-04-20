Березовый сок - против гиповитаминоза и отеков. Диетолог - о том, как его правильно собрать и какие напитки приготовить

Апрель – самое время собирать полезный березовый сок. Этот природный напиток помогает не только бороться с весенним дефицитом витаминов, но умеет избавлять от отеков и лечить кашель. Как правильно собирать его в лесу и какие напитки можно из него приготовить, «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог санатория «Белые ночи» Елена Григорьева.

- Во время весеннего гиповитаминоза березовый сок может послужить отличным напитком, обогащенным природными витаминами и минералами. Его можно применять и просто для утоления жажды - он не сильно отличается от обычной подслащенной воды, - говорит врач-диетолог.

Елена Григорьева перечислила главные достоинства березового сока:

Оказывает противовоспалительное действие на слизистую желудочно-кишечного тракта благодаря дубильным веществам в составе. Выраженного лечебного эффекта от разового приема ожидать не следует, но этот напиток не раздражает слизистую желудка. В отличие от других фруктовых или овощных соков, березовый можно пить даже страдающим язвенной болезнью.

Способен устранять отёки за счет легкого мочегонного действия, но при этом не нарушает водно-солевой баланс благодаря содержанию магния и калия.

За счет щелочного Рh может даже расщеплять камни и песок в органах мочевыделительной системы. Но перед приемом лучше проконсультироваться с врачом, чтобы не допустить возможности движения больших камней.

Этот сок полезен при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей — он обладает отхаркивающим и общеукрепляющим действием.

Не стоит ждать пользы от употребления сока, собранного из берез рядом с автомобильными трассами или в экологически неблагоприятных местах. Такой напиток может, наоборот, навредить здоровью - в него попадают тяжелые металлы и вредные химические соединения, накопившиеся в почве рядом с автомагистралями.

- Среди противопоказаний для употребления березового сока - индивидуальная непереносимость и аллергия на пыльцу цветков березы, - предупреждает врач-диетолог.

Без топора и сверления

Сок начинают собирать с конца марта до середины мая. По словам Елены Григорьевой, нельзя собирать его с молодого дерева - это может привести к его гибели. Такие варварские методы методы сбора, как зарубки топором или сверление тоже могут стать причиной загнивания березы.

- Наиболее безболезненно для березы, без повреждения её внутренней структуры, будет получение сока из маленьких отверстий, проделанных гвоздем. Нужно забить гвоздь в дерево с наклоном к земле до появления сока (5-7 см под корой), затем раскрутить, создав небольшую воронку. Из воронки начинает течь сок, который можно направить через пластиковую трубочку в ёмкость для сбора. Рядом можно сделать ещё пару таких же отверстий для ускорения процесса, и примерно за 1,5-2 часа набрать из 3-х небольших отверстий до литра березового сока. После этого необходимо в эти отверстия вставить мох или сухие листья, чтобы не допустить загнивания в области повреждения, - рассказала «Доктору Питеру» Елена Григорьева.

Три напитка из березового сока

В составе березового сока примерно 2% сахара, поэтому хранить его даже в холодильнике рекомендуется не дольше 2-х суток – он может забродить.

Диетолог поделилась тремя рецептами напитков, которые можно приготовить из натурального сока.

Квас. Этот традиционно русский напиток в Древней Руси называли «березовица». Для его приготовления понадобится 5 литров березового сока, 20 г дрожжей, 10 г сахара, сок лимона, изюм, другие сухофрукты – по желанию. Нагреваете сок на слабом огне, не доводя до кипения, плотно закрываете и держите в темном месте примерно неделю (но можно пить и сразу). Затем сок открываете и разливаете по бутылкам, которые плотно закрываете. Хранится напиток несколько месяцев, то есть все лето.

Этот традиционно русский напиток в Древней Руси называли «березовица». Для его приготовления понадобится 5 литров березового сока, 20 г дрожжей, 10 г сахара, сок лимона, изюм, другие сухофрукты – по желанию. Нагреваете сок на слабом огне, не доводя до кипения, плотно закрываете и держите в темном месте примерно неделю (но можно пить и сразу). Затем сок открываете и разливаете по бутылкам, которые плотно закрываете. Хранится напиток несколько месяцев, то есть все лето. Концентрат березового сока. Можно вскипятить березовый сок и варить около 30 минут, чтобы увеличить концентрацию - выпариваете воду, затем ставите в морозильную камеру и храните там. Употреблять такой концентрат можно в течение нескольких месяцев, разбавляя водой. Витамины в процессе варки разрушатся, но микроэлементы все же сохранятся.

Можно вскипятить березовый сок и варить около 30 минут, чтобы увеличить концентрацию - выпариваете воду, затем ставите в морозильную камеру и храните там. Употреблять такой концентрат можно в течение нескольких месяцев, разбавляя водой. Витамины в процессе варки разрушатся, но микроэлементы все же сохранятся. Консервированный березовый сок. Стеклянную тару стерилизуете. На 3-литровую банку добавляете 2 столовые ложки сахара, выжимаете сок одного лимона - все это доводите до кипения, заливаете в подготовленную стерилизованную емкость и закатываете крышкой. Затем помещаете банку в тёплое тёмное место. Для разнообразия можно добавить мяту, фрукты, цедру лимона. Хранят такой сок в прохладном темном месте не более 6 месяцев.

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