В Петербурге открыт сезон корюшки. Как правильно готовить рыбу, пахнущую огурцами

В Петербурге сегодня открылись сезонные точки по продаже корюшки. С 15 апреля продажа самой популярной в городе рыбы организована на городских участках, предоставленных под торговлю. Список мест торговли уже известен. Но не стоит торопиться за покупками. Сначала узнайте, как правильно готовить корюшку. Рецептами с "Доктором Питером" поделились гастроэнтеролог и диетолог.

С 15 апреля приобрести корюшку можно в торговых точках 12 районов города. Их список уже опубликован на сайте комитета имущественных отношений. Работать сезонные объекты будут в Петербурге до 31 мая.

Корюшка - знаменитая рыбка-легенда Петербурга. Ловить ее начинают еще зимой, но сезон - так называемая корюшинная путина - начинается с марта и длится до лета. В это время в городе лотки с рыбой начинают пахнуть огурцами, и горожан не останавливает даже "золотой" ценник на корюшку.

В корюшке содержится значительный уровень белка, порция объемом 150 грамм содержит 30% от суточной потребности. Кроме того, корюшка является богатым источником фосфора, селена, витамина B12, марганца, а также имеет умеренный уровень железа, цинка, магния и кальция.

- Можно есть корюшку маленьких размеров вместе с костями (это кладезь кальция и фосфора) для профилактики остеопороза. Также, корюшка содержит низкий уровень калорий и насыщенных жиров, но все эти преимущества сохраняются лишь при условии, если её правильно приготовить и съесть, - рассказывает Елена Григорьева, врач-диетолог санатория "Белые ночи". - При выборе корюшки обратите внимание на её внешний вид и запах: свежая рыба не должна содержать слизи и жира, не должно быть вздутия на брюшке, корюшка должна пахнуть свежими огурцами. Основное правило, которое предостережет от потери полезных свойств — это готовить свежую корюшку сразу после покупки, а не замораживать на долгий период. Длительная термическая обработка уничтожает большинство полезных веществ.

Петербуржцы маринуют, фаршируют и запекают корюшку, варят из нее супы, но самым популярным остается рецепт жареной корюшки. Рыбу обваливают в муке и соли, а потом жарят на сковороде в большом количестве растительного масла.

- Чтобы сохранить полезные свойства рыбы, важно не пережарить рыбу, - советует диетолог Елена Григорьева. - Достаточно обжарить по 3 минуты с каждой стороны. Тем, кто хочет сохранить фигуру, нужно употреблять приготовленную рыбу, снимая кожуру вместе с панировкой (оставляя только мясо). В панировке мало пользы, она лишь увеличивает калорийность блюда, а чрезмерное употребление жареной в панировке рыбы или мяса может привести к проблемам с ЖКТ (работе поджелудочной железы, желчного пузыря).

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Диетологи уверяют, что лучше всего рыбу запекать. При таком способе термической обработки сохраняется максимальный объем витаминов и минералов, а также не наблюдается значимого разрушения полиненасыщенных жирных кислот.

- Очень вкусная корюшка и в вареном виде, - рассказала "Доктору Питеру" гастроэнтеролог Юлия Коковина, к.м.н., ассистент кафедры гастроэнтерологии СЗГМУ им. Мечникова. - Мелкую рыбку можно не чистить, у крупной удалить внутренности, и опустить в кипящую воду. Гарнир - вареный картофель с зеленью. С точки зрения гастроэнтерологии - очень полезно. Как вариант, можно сварить суп. Сначала - картошку с луком, затем воду процедить, добавить к ней несколько очищенных рыбок корюшки, специи, и поварить некоторое время. Можно также потушить корюшку с овощами. Стебель сельдерея, зелень, чуть перца (горошком), мускатный орех положить на дно глубокой кастрюли, чуть обжарить на оливковом масле, добавить сухого белого вина и прокипятить в течение 10 минут. Затем на подушку из овощей уложить промытую корюшку и залить все 10% сливками.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. Одна порция - 100 грамм рыбного филе без кожи и костей.

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Согласно петербургской легенде, корюшку очень любил царь Петр I. Якобы он называл ее царь-рыбой, а в 1708 году в Петербурге прошел первый городской праздник, посвященный корюшке. Упоминание о корюшке есть у Гоголя. В «Ревизоре» провинциальный городничий так размышляет о Петербурге: «Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка. Такие, что только слюнка потечет, когда начнешь есть».

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