Правила, как пить воду в течение дня, и ошибки в "питьевом режиме" назвала врач-терапевт

Правила, как пить воду в течение дня, и ошибки в "питьевом режиме" назвала врач-терапевт09:20, 19.03.2021 / Верcия для печати / 2 комментария
Пить надо два-три литра воды в день или нормы вообще не существует и все индивидуально? "Водные битвы" среди приверженцев здорового образа жизни не стихают. Не дают точных ответов и диетологи, их рекомендации разнятся. "Доктор Питер" спросил у врача-терапевта о базовых правилах правильного питьевого режима и о том, какие ошибки допускать нельзя.
Правды о воде и нормах ее употребления не существует. О том, что все сугубо индивидуально, зависит от образа жизни, культуры питания, возраста и хронических заболеваний, официально заявляли даже представители ВОЗ. По их данным, миф о двух литрах воды в день появился как маркетинговый ход и не имеет никакого отношения к нормам потребления в день.
- Пить нужно, соблюдая разумную меру и исходя из принципа “не навреди", но и не забывая о полезной, лечебной дозе, - рассказала "Доктору Питеру" врач-терапевт Елена Черненко. - Базовая или минимальная потребность жидкости (мы говорим о любой жидкости) - это 30 мл на кг массы тела в сутки у любого живого организма, включая детей на полном прикорме.
Переводя в литры, в организм человека весом 65 кг должно поступать около 1,9 л жидкости.
- Дальше мы прибавляем дополнительный расход воды на болезнь, грудное вскармливание, спорт, жару, прием мочегонных, в том числе - продуктов, сухой воздух и другие факторы, - отмечает врач.
По ее словам, не обязательно, чтобы вся эта жидкость была только в виде воды.
- У воды есть свои преимущества - она бесплатна, без калорий и сахара, быстро всасывается, то есть быстрее “приступает к работе”, ведь из огурца организму воду надо еще “добыть”, - говорит Елена Черненко.
Оптимальное соотношение воды к другим жидкостям - 70 к 30, отмечает терапевт.
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- На каждую чашку кофе или кружку крепкого чая дополнительно добавляем стакан воды, - рекомендует врач. - Два стакана воды прибавляем к минимальному потреблению 30 мл на килограмм веса в день для кормящих женщин. Плюс стакан - на каждые 15 минут интенсивного спорта и еще плюс один стакан в сутки, если вы находитесь в сухом помещении.
Увеличить норму жидкости в сутки обязательно нужно во время болезни - до 100 мл на килограмм веса, если у вас есть температура, и до 50 мл на кг веса - при кашле, насморке и ОРВИ без температуры.
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- Если при увеличении водного режима вы замечате, что у вас отекают ноги, лицо, опухли веки, это значит, что ваши почки не справляются, и воды надо пить меньше, - говорит доктор. - Если стали чаще ходить в туалет, не пугайтесь, через две недели все должно прийти в норму.
Терапевт напомнила и о серьезной ошибке, которую могут допустить "водохлебы".
- Нельзя залпом выпить много воды, - предупреждает врач. - Почки в час могут "отработать" не более 800 мл жидкости.
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2 комментария Оставить комментарий
Увеличить норму жидкости в сутки обязательно нужно во время болезни - до 100 мл на килограмм веса
При весе 100 кг надо пить 100х100 = 10000мл = до 10 литров воды в сутки?
Что будет, если выпить 10 литров воды за раз?
Ответ прост — вы умрёте. Ваши почки не выдержат такой нагрузки, и вы скончаетесь. В январе 2007 года на радиостанции КДТД калифорнийского городка Сакраменто в утреннем шоу разыгрывалась приставка Нинтендо Вии. Конкурс назывался что-то вроде “Не мочись — отличись”, и находившиеся в студии участники должны были выпить максимум воды без возможности “выйти”. 28-летняя Дженнифер Стрэйндж, мать троих детей, стала одним из финалистов, но приз не выиграла. Позже в этот день она жаловалась на сильную головную боль и даже вынуждена была отпроситься с работы.
На следующее утро ее нашли мертвой — врачи констатировали смерть в результате водной интоксикации.
Во время радиошоу Дженнифер выпила около 7,5 л воды.
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