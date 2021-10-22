Кстати

Весной специалисты Роскачества изучили состав 20 марок обезжиренного творога и сделали неутешительные выводы. Треть творога оказалась с кишечной палочкой. В некоторых торговых марках эксперты зафиксировали превышение норм по количеству дрожжей в 150 раз, а часть производителей заменяла животный жир на растительный, не указывая этого в составе. Как уточнили в Роскачестве, обезжиренным может считаться творог, жирность которого не превышает 1,8%, а согласно опережающему стандарту организации, она не должна быть выше 1%. Результаты показали, что в двух марках жирность оказалась выше нормы, причем в одном продукты она составила 7,5%, хотя на этикетке было указано: «Творог обезжиренный».

На заметку

Как ранее рассказывал врач-диетолог Александр Андреев, в одном стакане молока кальция всего 34% от суточной нормы , а белка — 14% от нормы.

Считается, что у взрослых молоко хуже усваивается, поэтому им лучше отдавать предпочтение кисломолочным продуктам. По словам Александра Андреева, если нет противопоказаний и непереносимости лактозы, у молока нет возрастных ограничений, кроме того, что детям молоко рекомендовано пить только после года.