На полках магазинов часто можно увидеть обезжиренные молочные продукты — молоко, творог, йогурт. А раз есть предложение, значит, есть и спрос. Такую «молочку» обычно выбирают, чтобы снизить калорийность и не прибавить в весе. Однако, по словам нутрициолога, диетолога Ксении Пуствовой, более низкая калорийность — не повод увлекаться такими продуктами.
Ксения Пустовая
диетология
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
5 минусов обезжиренных молочных продуктов:
При регулярном употреблении человек теряет бдительность и может, наоборот, превысить дневную норму калорий: «Они же низкокалорийные! Значит, вместо 100 граммов можно и 200!»
Они не дают длительного чувства насыщения, поэтому начинаешь есть чаще.
В такие продукты для обогащения вкуса часто добавляют сахар, крахмал, красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки. Калорийность и вред здоровью при этом значительно повышаются.
Кальций из них усваивается гораздо хуже, чем из молочных продуктов обычной жирности. Для нормального усвоения кальция необходимы жирорастворимые витамины A и D, но при удалении жира из молочного продукта удаляют жир «уходит» и часть этих витаминов.
Часто производители в качестве рекламной уловки пишут на этикетке, что данный продукт обогащен витаминами и несет огромную пользу. Присмотритесь к составу. Вряд ли эти добавки составляют большой процент от ежедневной нормы.
- Обезжиренными продуктами не стоит увлекаться. Они хороши для разгрузочных дней или не ежедневного перекуса. Постоянное употребление их в пищу нецелесообразно и пользы организму не принесет, — считает диетолог Ксения Пустовая.
Кстати
Весной специалисты Роскачества изучили состав 20 марок обезжиренного творога и сделали неутешительные выводы. Треть творога оказалась с кишечной палочкой. В некоторых торговых марках эксперты зафиксировали превышение норм по количеству дрожжей в 150 раз, а часть производителей заменяла животный жир на растительный, не указывая этого в составе. Как уточнили в Роскачестве, обезжиренным может считаться творог, жирность которого не превышает 1,8%, а согласно опережающему стандарту организации, она не должна быть выше 1%. Результаты показали, что в двух марках жирность оказалась выше нормы, причем в одном продукты она составила 7,5%, хотя на этикетке было указано: «Творог обезжиренный».
На заметку
Как ранее рассказывал врач-диетолог Александр Андреев, в одном стакане молока кальция всего 34% от суточной нормы, а белка — 14% от нормы.
Считается, что у взрослых молоко хуже усваивается, поэтому им лучше отдавать предпочтение кисломолочным продуктам. По словам Александра Андреева, если нет противопоказаний и непереносимости лактозы, у молока нет возрастных ограничений, кроме того, что детям молоко рекомендовано пить только после года.
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