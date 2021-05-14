Любые скоропортящиеся продукты мы убираем в холодильник, расставляя их на свободные полки без всяких раздумий. Такой подход к хранению пищи - большая ошибка, уверены эксперты из Федерального центра питания (BzfE), сообщает
В холодильнике есть разные так называемые "холодные зоны". Самая низкая температура - в его нижней части, именно там лучше всего хранить рыбу, мясо, колбасу и сосиски. Над ней, на средних полках, находится условная "средняя зона", туда лучше всего поместить кисломолочные продукты. Сыр и остатки готовой еды нужно размещать на верхней полке. Помните, что для фруктов и овощей в холодильнике предусмотрены специальные контейнеры.
В дверце холодильника нельзя хранить скоропортящиеся продукты, так как это самое теплое место, говорят эксперты. Люди часто размещают там молоко и творог, тем самым сокращая их срок годности. К хранению молока нужно подходить очень осознанно - не оставляйте его в дверце, если не планируете употребить в течение 1-2 дней.
"Если молоко уже открыто, его можно хранить в дверце непродолжительное время. Но если вы покупаете несколько упаковок и хотите хранить их дольше, вам следует положить их в более прохладное среднее отделение", - говорит Габриэле Кауфманн, специалист из немецкого Федерального центра питания.
При неправильном хранении меняется не только качество молока, но и его вкус. Оно может впитать в себя запахи других продуктов, например, от пахучих сыров или колбас. Поэтому постарайтесь расположить эти продукты как можно дальше друг от друга.
Эксперты напоминают: свежее молоко, произведенное традиционным способом, можно хранить от семи до десяти дней при температуре ниже 8 градусов, а в открытой упаковке - до пяти дней. Ультрапастеризованное молоко с длительным сроком годности можно хранить от трех до шести месяцев в закрытой упаковке при комнатной температуре. Вскрытый пакет хранится около семи дней.
Если некоторые продукты хранить неправильно, то они могут стать источником опасной инфекции - "болезни из холодильника". Она зарождается среди немытых или неправильно отсортированных овощей. Как уберечься от "домашней" инфекции и под какие болезни она может маскироваться, отвечает Роспотребнадзор.
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