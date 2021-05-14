Любые скоропортящиеся продукты мы убираем в холодильник, расставляя их на свободные полки без всяких раздумий. Такой подход к хранению пищи - большая ошибка, уверены эксперты из Федерального центра питания (BzfE), сообщает FitForFun .

В холодильнике есть разные так называемые "холодные зоны". Самая низкая температура - в его нижней части, именно там лучше всего хранить рыбу, мясо, колбасу и сосиски. Над ней, на средних полках, находится условная "средняя зона", туда лучше всего поместить кисломолочные продукты. Сыр и остатки готовой еды нужно размещать на верхней полке. Помните, что для фруктов и овощей в холодильнике предусмотрены специальные контейнеры.

В дверце холодильника нельзя хранить скоропортящиеся продукты, так как это самое теплое место, говорят эксперты. Люди часто размещают там молоко и творог, тем самым сокращая их срок годности. К хранению молока нужно подходить очень осознанно - не оставляйте его в дверце, если не планируете употребить в течение 1-2 дней.

"Если молоко уже открыто, его можно хранить в дверце непродолжительное время. Но если вы покупаете несколько упаковок и хотите хранить их дольше, вам следует положить их в более прохладное среднее отделение", - говорит Габриэле Кауфманн, специалист из немецкого Федерального центра питания.