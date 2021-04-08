Чем светлее — тем острее. Как выбирать и хранить лук — советы от Роспотребнадзора

Репчатый лук — один из самых популярных ингредиентов для любой хозяйки. Его любят добавлять в блюда не только ради вкусовых особенностей, но и для пользы — антимикробные свойства давно известны. Но полезен этот овощ не всем. В Роспотребнадзоре рассказали, кому стоит отказаться от лука и как найти тот, что «поострее».

Борется с микробами и повышает кислотность

Своими противомикробными свойствами репчатый лук обязан содержащимся в нем фитонцидам — биологически активным веществам, которые образуют растения. По словам специалистов, полезнее всего есть сырой лук — при термической обработке он теряет большинство витаминов. В то же время, налегать на этот овощ рекомендуется не всем. Не стоит злоупотреблять луком страдающим заболеваниями органов пищеварения, так как он повышает кислотность желудочного сока. Также не советуют его использовать при болезнях почек и печени.

Острота зависит от оттенка

Когда вы покупаете лук, надо обращать внимание на его внешний вид. Так, его поверхность должна быть сухой — влажные места, которые еще и сильно пахнут, говорят о начавшейся порче. Также на шелухе не должно быть пятен, механических повреждений, а в области корешков — признаков плесени и комьев земли. Аромат у лука должен быть слабым и не едким.

И еще один лайфхак. Если любите лук поострее, то надо выбирать по оттенку — чем светлее, тем более острым вкусом он будет обладать.

Хранится как чеснок

Красный лук хранится меньше, чем белый и золотистый — об этом надо помнить, если покупаете овощ про запас.

«Хранить луковицы можно так же, как и головки чеснока, – сплетенными и подвешенными в сухом помещении при комнатной температуре. Если такой способ хранения не удобен, поместите лук в сухой ящик или корзину с хорошей вентиляцией. Перед хранением важно высушить лук и особенно его шейку», - советуют в Роспотребнадзоре.

Разрезанная луковица сохраняется плохо. Если при готовке вы использовали не всю луковицу, можно завернуть остаток в пищевую пленку, убрать в холодильник и использовать через некоторое время.

© Доктор Питер