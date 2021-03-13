"Волшебного лосьона не существует". Врач оценила "чудо-маску" из лука против последствия ковида - выпадения волос

На проблему выпадения волос после ковида жалуются многие переболевшие. Люди в ужасе рассказывают, что волосы редеют буквально за считанные дни, и активно обмениваются в соцсетях всевозможными народными рецептами по их "оживлению". Стоит ли доверять чудо-маскам, и вернут ли они прежнюю шевелюру, "Доктору Питеру" рассказала врач-дерматолог-трихолог.

Уже сейчас можно говорить, что ковид бьет по всему организму. При болезни большая часть ресурсов расходуется на выработку антител, формирование иммунных клеток и поддержание жизненно важных функций. Волосы, как чуткий индикатор нашего состояния, демонстрируют эти перераспределения, признает врач-дерматолог, трихолог Городского кожно-венерологического диспансера (ГорКВД) Ольга Медецкая.

- Изменения со стороны волос могут проявляться в виде ухудшения их качества и снижения количества, когда мы наблюдаем активное их выпадение за короткий промежуток времени. Буквально одно легкое движение рукой по волосам может оставить на ней до 30 волос, - говорит врач. По словам дерматолога, многие боятся мыть голову из-за выпадения волос, но изменять привычную гигиену не стоит. Ведь задача не в том, чтобы сохранить те волосы, что уже "запрограммированы" на выпадение, а вырастить новые. Также недостаточная гигиена кожи головы может привести к зуду, жжению и шелушению кожи головы.

- Могу с уверенностью сказать - не стоит заниматься самолечением, тем более, что «волшебного лосьона» или «волшебной таблетки», которые помогают всем без исключения, не существует. В первую очередь, необходимо найти причину выпадения волос, - говорит трихолог. По словам Ольги Медецкой, некоторые средства народной медицины действительно работают, но их эффект можно описать как крайне слабый. Это касается и "чудо-лосьонов" на основе лука.

Один из самых популярных народных рецептов для "оживления" волос, которым в соцсетях активно делятся те, кто перенес ковид, - мелко натертый лук настаивается на водке неделю в теплом месте, потом втирается в кожу головы и не смывается. Врач-дерматолог признает, что луковый сок способствует лучшему притоку крови к коже головы, и волосяные фолликулы получают больше питательных веществ.

- В луке содержатся фитонциды и органические кислоты, флавоноиды и микроэлементы, - говорит Ольга Медецкая. - Водка в данном рецепте работает как проводник и помогает веществам, содержащимся в луке, проникать на уровень фолликула волоса. Но применение такой маски сопряжено с высокой степенью раздражения кожи. Именно поэтому я не рекомендую её аллергикам, людям с чувствительной кожей головы, дерматологическими заболеваниями. В этих случаях такой лосьон может навредить. Если нет индивидуальной чувствительности кожи волосистой части головы, применять маску можно. Но эффект от неё будет однозначно слабее, чем от специальных лосьонов для кожи головы, не говоря уже про запах и сложность приготовления. Не стоит заниматься самолечением и следовать обманчивой установке «чем больше усилий, тем лучше будет эффект». Лучшее решение - обратиться к врачу-трихологу, который проведёт обследование и даст необходимые рекомендации.

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