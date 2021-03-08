Новый тренд в соцсетях - моем голову рисовой водой и "оживляем" волосы. Что думают об этом дерматологи-трихологи

Моду на рисовую воду ввели в соцсетях западные звезды. Одна из первых рассказала об этом способе сделать волосы гуще и красивее Кортни Кардашян. После этого тренд стал набирать популярность. Врач-дерматолог Городского КВД разъяснила, насколько хорош этот бьюти-метод и стоит ли запасаться рисовой водой.

О чудо-свойствах воды, оставшейся после промывания риса, известно от женщин малой народности Яо в Китае. Они знамениты на весь мир как обладательницы шикарных и длинных волос и уверены, что секрет их красоты - в рисе. На самом ли деле этот вполне доступный способ сделает вашу прическу неотразимой?

Дерматолог Кавита Маривалла, эксперт издания Women’s Health, говорит, что в рисовой воде могут содержаться витамины, минералы и гормон инозитол, влияющий на качество волос и кожи. Они помогут улучшить качество волос, сделать их более гладкими и густыми. Этому способствует в том числе рисовый крахмал. «Теоретически витамины группы В и витамин Е могут помочь защитить волосы от окисления и старения», - считает врач, но предупреждает, что никаких научных доказательств эффективности рисовой воды нет.

С ней согласна Елена Мошкова, врач-дерматолог Городского КВД. Она отмечает, что народная медицина и народные способы поддержания красоты в нашей стране всегда были популярны. Настои и отвары трав применялись и применяются до сих пор как в косметологии, так и в традиционной медицине.

"Рисовый отвар и отвар из овсяных хлопьев хорошо влияют на кожу, успокаивают её, - комментирует доктор. - Поэтому использовать их для кожи волосистой части головы можно уже из этих соображений. В любом случае, это безопасно. Но нужно понимать, что сам волос "рождается" в волосяном фолликуле, и то, каким он вырастет, зависит именно от жизнедеятельности фолликула. На это можно повлиять и наружными средствами, которые относятся уже к традиционной медицине".

Дерматолог говорит, что качество волос и их выпадение могут быть маркером различных заболеваний - от кожной болезни до гормонального сбоя. Поэтому, если проблему с качеством и количеством волос решить самостоятельно не удается, стоит обратиться к специалисту.

Как мыть волосы рисовой водой

Насыпьте полтора стакана риса в большую миску, залейте двумя стаканами воды и перемешайте. Можете потрясти. Прежде, чем закрыть миску, убедитесь, что вода стала молочного цвета. Оставьте ее на 24 часа. Затем слейте отстоявшуюся воду в другую емкость и заполните ей чистую бутылку с распылителем. Наносите рисовую воду на волосы сразу после того, как вы помыли голову шампунем. Обильно опрыскивайте волосы рисовой водой и оставьте на 20 минут, как маску, затем промойте. Проводить эту процедуру стоит один раз в неделю. Этого достаточно, чтобы слегка подпитать ваши волосы.