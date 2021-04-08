Диетолог рассказал, почему лук - от семи недуг и в чем уникальность этого суперпродукта

"Очень горький - но полезный, защищает от болезней". Репчатый лук можно назвать настоящим российским суперпродуктом. Не зря народ слагал о нем пословицы и загадки. Диетолог рассказал, почему лук - от семи недуг, и кому и как его полезно употреблять в пищу.

"Лук - от семи недуг", "Золотист он и упруг, всем полезен круглый лук". На Руси издавна о луке и его полезных свойствах сочиняли пословицы и поговорки. Лук можно назвать суперпродуктом, или суперфудом, как модно сейчас говорить. Позволяют это сказать об одном из самых популярных овощей, особенно в России, насыщенность лука витаминами, микроэлементами и фитонцидами. Лук поддерживает иммунитет, влияет на сердечно-сосудистую систему и систему пищеварения.

"За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца. Плюс благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга", – рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Сочетать лук хорошо с овощами и зерновыми культурами. Но есть одно "но". Употреблять лук в пищу лучше всего в сыром виде. При термической обработке он теряет свои полезные свойства.

При этом нужно помнить, что фитонциды, которые содержатся в луке, могут раздражать стенки желудка и пищевода, так что возможны противопоказания для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом, предупредил врач.

"При отсутствии воспалений со стороны ЖКТ, в первую очередь гастрита, лук можно есть каждый день", – сказал Бобровский.

Ранее турецкое издание Milliyet назвало лук «суперпродуктом», который «творит чудеса», передает РИА Новости. Так, репчатый лук повышает плотность костей, о чем свидетельствуют результаты ряда исследований. Ежедневное употребление лука на протяжении месяца повышает плотность костей на 5%.

Репчатый лук также снижает уровень холестерина, а благодаря содержанию 25 различных антиоксидантов репчатый лук имеет такое полезное свойство, как предотвращение повреждения клеток организма. Убивая вредные бактерии во рту, овощ естественным образом обеспечивает гигиену ротовой полости.