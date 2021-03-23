Лишний ингредиент в самом полезном противовирусном салате назвала врач-терапевт

В сезон недостатка витаминов и капризной изменчивой погоды очень важно не подхватить банальную простуду. Профилактикой ОРВИ и любого вирусного заболевания может быть "витаминная еда". Врач-терапевт Елена Черненко рассказала "Доктору Питеру" о полезном салате с квашеной капустой и объяснила, почему главный ингредиент должен быть без сахара.

Одним из самых простых и популярных продуктов питания для профилактики простуды и ОРВИ может быть квашеная капуста. А салат, в состав которого она входит, с добавлением других "витаминных" ингредиентов, может оказаться настоящей "бомбой" против вирусов.

- Если к квашеной капусте с сырой морковкой добавить зеленый лук, зеленое яблоко и оливковое или подсолнечное нерафинированное масло, то вы получите лучшее противовирусное средство на все случаи жизни, - рассказала врач-терапевт Елена Черненко. - В квашеной капусте содержится максимум витамина C, даже в сравнении с цитрусами, плюс витамины K, групп B, PP, U, лактобактерии, молочная кислота, про- и пребиотик и клетчатка - в одном флаконе.

Врач рекомендует квасить или покупать капусту только без сахара.

- Сахар дает много минусов, - говорит врач. - Во-первых, разрушает витамин C, дает другую ферментацию и провоцирует рост грибка, а лактобактерии погибают. Во-вторых, сахар вреден сам по себе, и мы и так его получаем во многих других продуктах в нашей жизни.

Усиливает эффект квашеной капусты сырая морковь.

- Каротин - вещество, которое при попадании в организм человека трансформируется в витамин А, - поясняет Елена Черненко. - Она также содержит витамины В, Е, РР, К, аскорбиновую кислоту, минералы — калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор. Морковь способствует эпителизации, активирует внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, регулирует углеводный обмен.

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Зеленый лук - источник фитонцидов, клетчатки, витаминов С, E, K, а растительное масло обеспечивает организм полезными кислотами омега-3, 6, 9 и витаминами Е, F, К.

- Такой салат нужно употреблять в пищу осторожно пациентам с обострением заболеваний ЖКТ, нарушенной функцией почек, - рекомендует терапевт. - Беременным можно есть 100-150 г в день, детям с двух лет - осторожно, лучше давать ингредиенты по отдельности и следить, чтобы малыши не подавились.

Добавим, недавно корейские ученые выяснили, что квашеная капуста кимчи облегчает течение СOVID-19. В ней содержатся лактобактерии, антиоксиданты и вещества, которые укрепляют иммунитет и препятствуют развитию инфекции.

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