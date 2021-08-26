Как вы считаете, от какого органа максимально зависят все процессы в организме? Британский дерматолог Лиза Харрис уверена — это кишечник. Именно он влияет на наше здоровье. А также на то, как быстро у нас проявляются признаки старения.

«Микробиом кишечника весит около 2 килограммов — это больше, чем средний человеческий мозг, — говорит Лиза Харрис. — Настоящее бурлящее сообщество из триллионов бактерий, архей, грибов и вирусов. В нем содержится, как минимум в 150 раз больше генов, чем геном человека».

Если что-то идет в вашем кишечнике не по сценарию, это сразу же можно увидеть по состоянию вашего организма. Доктор назвала 7 признаков того, что вы питаетесь неправильно.