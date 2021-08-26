Как вы считаете, от какого органа максимально зависят все процессы в организме? Британский дерматолог
«Микробиом кишечника весит около 2 килограммов — это больше, чем средний человеческий мозг, — говорит Лиза Харрис. — Настоящее бурлящее сообщество из триллионов бактерий, архей, грибов и вирусов. В нем содержится, как минимум в 150 раз больше генов, чем геном человека».
Если что-то идет в вашем кишечнике не по сценарию, это сразу же можно увидеть по состоянию вашего организма. Доктор назвала 7 признаков того, что вы питаетесь неправильно.
Метеоризм
Сахар, обработанные пищевые продукты, пшеница могут стать пищей для нездоровых бактерий и дрожжей. Это способно спровоцировать битву со здоровыми бактериями в кишечнике и привести к образованию газов. Чтобы этого не случилось, Лиза Харрис рекомендует употреблять продукты, богатые неусвояемыми непереваренными волокнами, или пребиотики, которые хорошо подпитывают здоровые бактерии в кишечнике.
Вздутие живота
Это может означать, что вам не достает клетчатки. Люди с синдромом раздраженного кишечника часто страдают от излишнего газообразования. Другой причиной вздутия может стать слишком быстрое глотание пищи — из-за этого в желудок попадает слишком много воздуха.
«Если вы добавите в ваш рацион клетчатку, это поможет уменьшить вздутие живота», — уверена Лиза Харрис.
Как оказалось, большинство из нас съедает только половину из рекомендованных 30 граммов в день. Только не переусердствуйте с этим пунктом, так как кишечник может не принять столь стремительных изменений — и отреагирует метеоризмом.
Высыпания на коже
«Ваша кожа — это окно в здоровье вашего внутреннего мира», — говорит доктор Харрис.
Поэтому вы быстро замечаете изменение цвета лица, когда сталкиваетесь с нарушениями в иммунной системе, гормональным дисбалансом, некорректным питанием и нарушением уровня кислотности в организме.
Проблемы с кожей нередко означают, что кишечник работает не так, как должен, переработанная пища слишком надолго задерживается в организме, и токсины из нее начинают всасываться в кровь — это отражается на коже.
Неприятный запах изо рта
Он может означать, что вы не употребляете продукты, богатые пробиотиками.
«При дисбалансе кишечника в желудочно-кишечном тракте накапливается бактерия H. Pylori, она может быть причиной неприятного запаха изо рта», — говорит Лиза.
Эти же бактерии могу провоцировать возникновение язвы желудка, поэтому пускать ситуацию на самотек нельзя, нужно оздоравливать свой рацион.
Болезненность суставов
Может свидетельствовать, что в вашем рационе не хватает клетчатки, пищевых волокон и пробиотиков. Кишечные микробы помогают нам получать доступ к питательным веществам из нашей пищи. Они производят тысячи метаболитов (полезных химических веществ), которые повышают иммунитет и смягчают воспалительные реакции, в том числе и в суставах. Если полезная микрофлора страдает, нарушается всасываемость питательных веществ, необходимых для здоровья костей и хрящей.
Помочь сбалансировать микробиом, если добавите в пищу органические фрукты и овощи. А вот всевозможные пестициды, которые распыляются на растения, напротив убивают микробиоту.
Стресс
Казалось бы, где стресс, а где кишечник. Но подверженность стрессам может означать, что вам не хватает полезных бактерий в кишечнике.
«Ваша толстая кишка должна быть заполнена сотнями различных типов бактерий, — уверена Лиза Харрис. — Они выполняют разные функции. Истощение кишечной микрофлоры может привести вас к стрессам».
Забывчивость
Здоровье кишечника может оказывать определенное влияние и на здоровье мозга. Есть исследования связи здоровья кишечника и памяти у крыс.
«Оно показало, что дисбаланс микробов в кишечнике влияет на формирование памяти и способность вспоминать, особенно когда все это происходит в состоянии стресса», — объяснила доктор Харрис.
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