Эндокринолог объяснила, какой врач избавит от неприятного запаха изо рта и почему он появляется

Неприятный запах изо рта может сигнализировать о проблемах желудочно-кишечного тракта, инфекциях дыхательных путей, печеночной недостаточности и, непосредственно, о заболеваниях полости рта. Врач-эндокринолог рассказала, с чего надо начать решение этой проблемы, и перечислила основные заболевания, при которых возникает неприятный запах.

Врач-эндокринолог ведет блог в Instagram, в котором отвечает на вопросы пациентов. Доктор Зухра Павлова - кандидат медицинских наук, врач с многолетним стажем работы прокомментировала запрос читателя, который мучается от плохого запаха изо рта, а чистка зубов, мятные жвачки и регулярные полоскания не помогают:

- В первую очередь неприятный запах возникает из-за инфекций полости рта. Это могут быть кариес, пародонтит (воспаления пародонта - окружающих тканей зуба), язвенно-некротический гингивит (воспаление дёсен), герпетический стоматит (воспаление слизистых полости рта). Поэтому при появлении неприятного запаха в первую очередь необходимо отправиться к стоматологу, поясняет врач.

Какие еще могут быть причины?

инфекции дыхательных путей — бронхоэктазы (необратимые расширения бронхов в результате гнойно-воспалительного нарушения целостности стенки бронхов), абсцесс легкого (гнойно-деструктивный ограниченный процесс в легких);

курение;

печеночная недостаточность (при ней характерен "рыбий" запах);

диабетический кетоацидоз (сладковатый фруктовый запах). "Из названия понятно, что это состояние встречается при сахарном диабете, причём, при негативном развитии событий", - комментирует Павлова;

азотемия (запах аммиака или мочи). Запах развивается при патологии почек;

патологии желудочно-кишечного тракта (воспалительные заболевания слизистой пищевода, желудка и 12-перстной кишки). Помимо этого, неприятный запах может сигнализировать о синдроме избыточного бактериального роста, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни и грыже пищеводного отверстия.

"Сам по себе запах изо рта не пройдет, так что возьмите волю в кулак и начинайте лечиться. Эту проблему я считаю очень серьезной, так как она снижает нашу уверенность в себе, ведет к социальной замкнутости и очень плохо отражается на близких", - подытожила Павлова.

Кроме того, как видно из причин, по которым появляется эта неприятность, она может быть "звоночком", который предупреждает о том, что в организме есть какая-то проблема, требующая решения.

Если стоматолог не обнаружил заболеваний полости рта, то, исходя из перечисленных доктором Павловой заболеваний, вам могут помочь выявить причину неприятного запаха гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог или пульмонолог.

Ранее "Доктор Питер" писал, что причиной галитоза (неприятного запаха) может быть неправильная гигиена полости рта. Чтобы понять, так ли это, следует просто начать правильно чистить зубы:

1. Зубы нужно чистить в течение трех минут ежедневно утром и вечером. При выборе пасты стоит проконсультироваться со стоматологом. Он подберет ее так, чтобы скорректировать имеющиеся проблемы полости рта. Как универсальный вариант, можно использовать два типа пасты поочередно: утром — с фтором для укрепления зубов, а вечером — с антисептиком для десен.

2. Перед покупкой щетки тоже лучше обратиться к специалисту — он оценит состояние десен и порекомендует минимально травматичную степень жесткости зубной щетки. При проблемах с деснами нужно переходить от мягкой к более жесткой щетке. Их нужно менять раз в три месяца.

3. Но даже двухразовая чистка зубов не обеспечит должного ухода за полостью рта — щеткой сложно удалить остатки пищи, застревающие между зубов, и кстати, способные стать источником неприятного запах. Поэтому хотя бы раз в день — перед сном, нужно пользоваться зубной нитью или специальным ершиком.

По поводу жевательных резинок высказываются разные мнения, но все специалисты согласны с тем, что после каждого приема пищи хорошо бы пожевать ее 5-7 минут. Зубочисткой можно пользоваться только когда другие способы удаления остатков пищи между зубов недоступны — она травмирует десны. И не стоит забывать, что с помощью зубочистки можно удалить только крупные кусочки пищи.

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