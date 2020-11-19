Петербургский стоматолог: У одних не растут зубы мудрости, а у других - сверхкомплект

Зубы лишними не бывают, но появление зубов мудрости мало кого радует — вместо мудрости они обычно приносят проблемы. В каких случаях надо удалять «восьмерки», а в каких можно оставить? Обязательно ли они вырастут у каждого и нужны ли человеку? Об этом «Доктор Питер» спросил стоматолога-хирурга Городской стоматологической поликлиники №22 Сергея Нечкина.

Растут когда и как хотят

Зубы мудрости многие называют «восьмерками», но на профессиональном языке стоматологов их название звучит иначе — третьи моляры (зубы для первичной механической обработки пищи, как «шестерки» или «семерки»). Как рассказал «Доктору Питеру» стоматолог-хирург Стоматологической поликлиники №22 Сергей Нечкин, нормой сейчас считается наличие 28 зубов, а не 32-х, как говорится в известном выражении. Еще четыре — это как раз зубы мудрости.

Зачатки основных 28 зубов формируются у ребенка еще в пренатальном периоде, то есть в утробе матери. Третьи моляры зарождаются в более сознательном возрасте — к 3-5 годам. По словам врача, у одних формируются зачатки всех четырех зубов, у других только двух или трех — «стандарта» нет. Как нет его и по количеству «восьмерок», которые в итоге «решат» прорезаться. Могут вылезти все четыре или ни одного.

- Даже если на ортопантомограмме или КТ-изображении челюсти мы видим зачатки зубов мудрости, невозможно однозначно сказать, вырастут они у человека или нет. С одной стороны, появление зачатков в костной ткани связано, прежде всего, с генетической предрасположенностью. С другой, зубы мудрости у родителей - не гарантия того, что они обязательно вырастут у детей. Прорезываются они обычно в возрасте 14-25 лет, но я встречал пациентов, у которых они начинали расти к 80 годам, прямо под съемными зубными протезами, - рассказал врач.

Не только «восьмерки», но и «девятки»

Стоматологи говорят, что зубы мудрости - рудиментный орган и по большому счету человеку от них пользы нет.

- Зуб мудрости постепенно становится атавизмом. Он уже не нужен так, как нашим предкам. Нам не надо так много и усиленно жевать сырое мясо и коренья. Пища стала более мягкой, обработанной, поэтому размер человеческой челюсти эволюционно уменьшился. Специалисты во всем мире сегодня считают: зуб мудрости — рудиментный орган, - говорит Сергей Нечкин.

Между тем, этот «атавизм» сохраняется у большей части человечества. По словам стоматолога, у каждого второго-третьего пациента обязательно есть хотя бы один ретинированный (не прорезавшийся) зуб мудрости.

Интересно, что растут не только «восьмерки». У некоторых встречаются даже «девятки», но это уже считается патологией.

- Такие зубы называются сверхкомплектными. Это патология развития. Вырастают не только «девятки». Сверхкомплектным в принципе может быть любой зуб — к примеру, двойной клык на одной стороне челюсти или «четверка». Я не раз встречал такое в своей практике. Чаще всего эти зубы тоже ретинированные — не прорезавшиеся, «лежат» в костной ткани. Что с ними делать, в каждом случае решает врач. Если они никому и ничему не мешают, можно их оставить под наблюдением. Если есть жалобы, их удаляют, - сказал стоматолог.

Удалять или оставить?

У многих зубы мудрости ассоциируются с дискомфортом, болезненным ростом и неприятным, похожим на ангину состоянием после удаления. Всегда их надо удалять или они все же могут принести пользу?

По словам Сергея Нечкина, причин оставить зубы мудрости «в строю» может быть несколько. Если у человека анатомически челюсть достаточно большого размера, а прорезавшийся третий моляр здоров, правильно расположен и не беспокоит — зачем его удалять? Или соседняя «семерка» разрушена и не подлежит восстановлению, а пациент задумал поставить брекет-систему — на место безвременно ушедшей «семерки» можно подвинуть «восьмерку».

Но в большинстве случаев зубы мудрости все же приходится удалять. Во-первых, из-за нехватки места они обычно неправильно располагаются в кости (дистопированы) и мешают другим, более важным зубам. Например, лежат горизонтально и при дальнейшем росте могут угрожать корню соседнего зуба. В случае, когда соседство становится слишком близким, зуб мудрости советуют удалять. Во-вторых, он может прорезаться не полностью, образовав так называемый капюшон (часть зуба закрывает десна). В этом случае в образовавшийся карман между десной и зубом часто попадает пища, которую невозможно хорошо вычистить зубной щеткой. В итоге, начинается воспаление окружающих мягких тканей десны — перикоронит. Чаще всего он случается именно при прорезывании третьего моляра.

- Один из вариантов — лечение перикоронита. Некоторые стоматологи иссекают пациенту слизистую и просто хорошо промывают карман. Но, по моему опыту, в большинстве случаев перикоронит рецидивирует. Поэтому, если зуб мудрости дистопирован, при появлении воспаления я рекомендую сразу его удалять, - говорит Сергей Нечкин.

Кроме того, удаление третьего моляра возможно и по ортодонтическим показаниям. К примеру, у пациента скученность зубов, зубной ряд надо растянуть брекетами, а свободного места в челюсти нет или слишком мало.

Надежда Крылова

© Доктор Питер