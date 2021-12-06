Врачи и ученые по всему миру продолжают спорить о том, насколько кофе вреден для здоровья и насколько полезен. При этом чаще всего говорят о свойствах самого кофе — но не о том, когда и как его нужно употреблять.
По словам диетолога Лизы Москвиц, кофе может поспособствовать приближению старости, если вы будете пить его определенным образом. О пяти опасных, по мнению специалиста, привычках пить кофе пишет издание
1. Пить кофе вместо нормального завтрака
Ни для кого не секрет, что утренний прием пищи — самый важный. Вряд ли вы будете бодрым весь день, если все, что получит утром ваш организм- чашечка кофе.
Как утверждает Московиц, отсутствие нормального завтрака делает питание в целом менее здоровым, вредит всему организму и повышает риск болезней в старости.
Лучше, советует диетолог, есть на завтрак свежие фрукты, цельное зерно, орехи или семена.
Неправильный завтрак может очень пагубно повлиять на наше здоровье. О 5 самых неудачных вариантах читай ЗДЕСЬ.
2. Пить кофе с сахаром
Сам по себе сахар в умеренных количествах не так уж и вреден. Однако если добавлять его в чашку с кофе слишком много, можно набрать вес.
Кроме того, отмечает диетолог, что у людей, которые потребляют слишком много сахара, может подскочить уровень глюкозы в крови. Наконец, у сладкоежек фиксируют проблемы с иммунитетом и другие болезни.
Подробнее о том, как разлюбить сладкое, не отказываясь от сахара совсем, можно прочитать ЗДЕСЬ.
3. Заменять кофейными напитками воду
Многие из нас и так пьют недостаточно воды. А некоторые еще и пытаются заменить ее кофе. Между тем, предупреждает Московиц, это очень плохая привычка, которая может испортить кожу, пищеварение и довести до обезвоживания.
Кстати, есть мнение, будто бы вода на ночь может привести к отекам с утра. Так это или нет, рассказал врач-уролог, андролог и популярный TikTok блогер
4. Пить кофе на ночь
Пить кофе перед сном не следует, предупреждает доктор Московиц. Как известно, кофеин, который есть в этом напитке, является естественным стимулятором. Если выпить кофе на ночь, нормально поспать уже не получиться. Между тем, дефицит сна плохо влияет и на здоровье в целом, и на иммунитет.
А о способах, как быстро заснуть, можно прочитать ЗДЕСЬ.
5. Добавлять в кофе заменители сахара
В попытке есть поменьше сахара некоторые пытаются заменить его на подсластители. Многие считают, что они отлично подходят худеющим и не вредят здоровью, однако, как говорит специалист, это совсем не так.
Эти подсластители (например, аспартам) не только абсолютно бесполезны для организма с точки зрения питательной ценности, но еще и оказывают негативное влияние на уровень инсулина и здоровье кишечника, а также все остальные важные системы организма.
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