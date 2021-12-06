Врачи и ученые по всему миру продолжают спорить о том, насколько кофе вреден для здоровья и насколько полезен. При этом чаще всего говорят о свойствах самого кофе — но не о том, когда и как его нужно употреблять.

По словам диетолога Лизы Москвиц, кофе может поспособствовать приближению старости, если вы будете пить его определенным образом. О пяти опасных, по мнению специалиста, привычках пить кофе пишет издание Al Arabiya.