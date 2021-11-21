У многих из нас запасы гречи остались еще со времен начала пандемии. Впрочем, эта крупа не пропадет: в ней столько полезных свойств, что есть ее определенно стоит хоть каждый день.
1. Поможет похудеть и набрать мышечную массу
Гречка — отличный продукт для тех, кто хочет сбросить лишний вес, отмечает нутрициолог Светлана Александрова.
Светлана Александрова
Правильное питание, диетология
Нутрицолог
- Гречневая крупа содержит в себе около 60% сложных углеводов, что дает хорошее насыщение и позволяет человеку длительное время не испытывать голод, — объясняет специалист.
Кроме того, отмечает Александрова, греча будет полезна и тем, кто не просто хочет избавиться от лишних килограммов, но и прокачать мышцы.
- Ни для кого ни секрет, что гречка пользуется особым уважением у спортсменов и людей, заботящихся о своей фигуре. Крупа помогает поддерживать физическую активность, наращивать мышечную массу, — говорит нутрициолог.
Тем, кто следит за своей фигурой, также стоит обратить внимание на следующие продукты:
Малина
Яйца
Авокадо
Брокколи
Базилик
Помидоры черри
2. Поможет избавиться от холестерина и укрепить сосуды
Например, от «вредного» холестерина, рассказывает диетолог Ксения Пустовая.
Ксения Пустовая
диетология
диетолог, нутрициолог, основатель Центра Дистанционного образования «Школа Диетологов» и «Университета персонализированной диетологии и нутрициологии».
- Благодаря ценнейшему составу гречка может похвастаться антитоксическими свойствами, способностью выведения из организма избыточного холестерина и ионов тяжелых металлов, укреплению сосудов, улучшению мозговой активности, — поясняет специалист.
А вот популярные смузи и травяные настои для «выведения токсинов» не только бесполезны, но и могут даже навредить человеку. По словам специалиста Медицинского центра Университета Чикаго Эндрю Аронсона, если у человека действительно есть проблемы с очищением организма, значит, что-то не так с почками или печенью — и тут стоит поспешить ко врачу.
3. Обогатит организм витаминами, минералами и фитонутриентами
По словам нутрициолога и фитнес-тренера Анны Носовой, состав гречи — веский повод для того, чтобы добавить эту крупу в свой ежедневный рацион. Например, именно греча может стать ценнейшим источником белка.
Анна Носова
Диетология, правильное питание, спорт
Нутрициолог, фитнес-тренер
- Еще одним отличием гречки является аминокислотный состав белков. Среди растительных продуктов питания он является одним из самых богатых и сбалансированных. В белках гречи содержится большое количество важных аминокислот — лизина и метионина. Считается, что белки из гречи (в отличии от других круп) отличаются высокой усвояемостью, — отмечает эксперт.
В состав 100 граммов сухой гречи входят:
80% суточной нормы марганца
55 % нормы магния
32% фосфора
31% меди
16% цинка
14% железа
12% селена
9% калия
2% кальция
4. Защитит организм от старения
Гречневая крупа входит в список продуктов, способных продлить молодость.
- Есть данные, что гречневая крупа полезна для профилактики возникновения онкологических заболеваний, так как обладает высокой концентрацией флавоноидов — антиоксидантов, защищающих от рака и препятствующих старению, — рассказывает Ксения Пустовая.
О других доступных продуктах, способных замедлить старение, можно прочитать в материале «Доктора Питера».
5. Повысит выносливость и укрепит нервы
Благодаря своему составу, греча еще и помогает стать более выносливым.
- Входящие в состав гречки калий, магний, фосфор, кальций, витамин Е способствуют улучшению работы мускулатуры и повышению выносливости. Крупа помогает оставаться активным, — рассказывает Александрова.
Кроме того, греча может укрепить нервную систему.
- Известно также, что «царица круп» содержит холин — витамин группы В, играющий важную роль в нормальном функционировании нервной системы, — рассказывает диетолог Пустовая.
Распознать дефицит витамина В12, незаменимого для нервной системы, помогут следующие симптомы:
Желтоватый оттенок кожи
Опухший, красный и гладкий на вид язык
Резкая потеря веса без очевидных причин
Синдром усталости
Одышка
Потеря аппетита
6. Подходит людям с диабетом и непереносимостью глютена
Эта доступная крупа сможет разнообразить меню даже тех, кому приходится подходить к выбору продуктов особенно осторожно из-за особенностей здоровья.
- В гречке достаточное количество клетчатки и «медленных» углеводов. Благодаря сочетанию этих компонентов гречневая крупа отличается средним гликемическим индексом (45-60 единиц), поэтому ее рекомендуют при сахарном диабете. Кроме того, гречка — отличный продукт для людей, которые страдают непереносимостью глютена (пищевого аллергена и ключевого компонента белка пшеницы), — поясняет Носова.
7. Помогает при анемии
Наконец, гречка — ценнейший источник железа и один из лучших продуктов для тех, кто борется с анемией.
- Гречка — рекордсмен по содержанию железа. Стоит добавить ее в меню, чтобы помочь себе нормализовать уровень гемоглобина и снизить вероятность развития анемии, — подчеркивает Пустовая.
По мнению некоторых экспертов, в этом вопросе гречневая крупа работает не хуже мяса.
- Многие используют гречневую крупу для повышения гемоглобина. Есть мнение, что железо лучше всего усваивается именно при поедании мяса, однако нередко и смеси из гречи дают отличный результат, — сообщает Носова.
А вот самостоятельно прописывать себе железо в чистом виде при признаках анемии не стоит, говорят врачи. Дело в том, что у этого заболевания могут быть и другие причины, при которых препараты железа могут навредить.
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