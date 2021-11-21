- Гречневая крупа содержит в себе около 60% сложных углеводов, что дает хорошее насыщение и позволяет человеку длительное время не испытывать голод, — объясняет специалист.

Кроме того, отмечает Александрова, греча будет полезна и тем, кто не просто хочет избавиться от лишних килограммов, но и прокачать мышцы.

- Ни для кого ни секрет, что гречка пользуется особым уважением у спортсменов и людей, заботящихся о своей фигуре. Крупа помогает поддерживать физическую активность, наращивать мышечную массу, — говорит нутрициолог.