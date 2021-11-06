Лимон и морепродукты

Идеальное сочетание слабосоленой красной рыбы и лимона, к сожалению, ухудшает всасывание полезных веществ. Морепродукты и рыба богаты витамином В12. В таком сочетание с аскорбиновой кислотой В12 превращается в неактивный метаболит.

Также стоит внимательнее присмотреться к способу и времени употребления некоторых продуктов:

Кофе на завтрак

Как выглядит идеальный завтрак — омлет и чашечка кофе, но, к сожалению, эти продукты нельзя сочетать. Кофе содержит полифенолы и дубильные вещества, которые препятствуют усвоению железа в организме. Нехватка железа чревато ухудшением самочувствия, синдромом хронической усталости и проблемами с сердцем. Кроме того, танины, содержащиеся в кофеине, препятствуют действию витаминов группы В, РР, С, поскольку витамины группы В содержат азот, а танины, взаимодействуя с ним, нейтрализуют полезные свойства. Одна чашка кофе тормозит усвоение кальция, поэтому следует разделить употребление творога, сыра, рыбы и кофе. Кофе, как отдельный продукт, в умеренных количествах богат полезными кислотами и антиоксидантами, поэтому полезнее пить его отдельно от еды.