О постковидном синдроме слышали многие. Даже если вы уже давно переболели, последствия коронавируса могут беспокоить еще очень долго. И даже если вы перенесли новую инфекцию бессимптомно. Как ранее писал «Доктор Питер», человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме.
Однако если вы заразились дельта-штаммом, то постковидный синдром будет мучить вас с гораздо большей вероятностью. У переболевших «Дельтой» медики фиксируют следующие симптомы:
сильная утомляемость;
длительные воспалительные изменения носоглотки;
изменение голоса;
нарушение памяти;
снижение когнитивных способностей;
нарушения слуха.
«Помимо вышеперечисленного, у перенесших дельта-штамм пациентов более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», — рассказала
Она также добавила, что постковидный синдром может быть и у тех, кто перенес само заболевание в легкой форме. Чаще всего тяжелые последствия появляются, потому что люди переносят болезнь легко и не обращаются за медицинской помощью.
Есть еще и другая закономерность: чем тяжелее протекало заболевание, тем дольше будет тянуться постковидный синдром.
После перенесенной новой инфекции пациенты все равно возвращаются в больницы, в которых еще несколько недель или месяцев назад их спасали от ковида. Иногда на носилках или в инвалидной коляске. Потому что даже у тех, кто перенес СOVID-19 в легкой форме, развиваются отсроченные тяжелые неврологические осложнения, говорит Тима Стучевская, заведующая отделением неврологии ГМПБ №2.
Поэтому важно как можно раньше обратить внимание на опасные симптомы. Как новая коронавирусная инфекция действует на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и пищеварительную системы? Проверьте себя, нет ли у вас постковида.
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