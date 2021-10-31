Однако если вы заразились дельта-штаммом, то постковидный синдром будет мучить вас с гораздо большей вероятностью. У переболевших «Дельтой» медики фиксируют следующие симптомы:

сильная утомляемость;

длительные воспалительные изменения носоглотки;

изменение голоса;

нарушение памяти;

снижение когнитивных способностей;

желудочно-кишечные расстройства;

нарушения слуха.

«Помимо вышеперечисленного, у перенесших дельта-штамм пациентов более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям», — рассказала ТАСС заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Она также добавила, что постковидный синдром может быть и у тех, кто перенес само заболевание в легкой форме. Чаще всего тяжелые последствия появляются, потому что люди переносят болезнь легко и не обращаются за медицинской помощью.