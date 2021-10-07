По словам ученого, чего не будет точно — это рекомбинации SARS-CoV-2, как это когда-то произошло с гриппом.

- У вируса гриппа нет таких тонко подогнанной к человеческой клетке шипов, как у ковида. Кроме того, у SARS-CoV-2, в отличие от гриппа, нет резервуара в дикой природе, и этот вирус узко специализировался только для людей, и оптимизировал свой геном для этой цели. Максимальная скорость передачи и размножения для этого коронавируса важна, как воздух, потому что у большинства людей уже есть иммунная память об этом вирусе, и стоит вирусу замедлиться, как иммунная система хозяина его прикончит. Он может существовать только на больших скоростях. То же самое происходит и с коронавирусами простуды.

Какие сегодня варианты вызывают тревогу? Или Дельта все монополизировала?

- У меня было подозрение на подтип Дельты — AY.4+Q613H+T250I+T299I, очень быстро распространявшийся в Бельгии и Дании, — говорит Дмитрий Прусс. — Но, кажется, это все-таки не супердельта, а скорее «удачливый» штамм, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Впрочем, ЕС отметило, что за Q613H надо следить. Но пока ничего хуже Дельты у нас нет. У Дельты абсолютный расчет на скорость заражения. Чтобы, несмотря на иммунную память, успеть размножиться и передаться еще до того, как иммунитет наберет обороты.

Вирус ведь не может развиваться бесконечно в плане заразности, всему же есть предел? Или нет?

- Мы знаем уже четыре примера коронавирусов, которые набрали скорость размножения и стали более заразными, потому что не боятся антител, так как успевают сделать свое дело быстрее, чем наработаются антитела, — говорит ученый. — Это все вирусы обычной простуды. Антитела на них у всех не самые высокие, но иммунная память хорошая и тяжело болеть никому не дает. Новый коронавирус кое в чем хитрее четырех старых, но, возможно, пойдет по тому же пути. Есть ли возможность у нового коронавируса стать еще более заразным, во многом зависит не от его уклонения от антител, а от способности избежать врожденного иммунитета, интерфероновых систем, которые выполняют роль службы быстрого реагирования.