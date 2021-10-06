Это еще только начало четвертой волны, а список заболевших известных людей начинает стремительно расти. При этом состояние многих вызывает серьезные опасения. Врачи не устают повторять, что единственная защита от тяжелого течения — это вакцинация. Лекарства, которое может остановить развитие COVID-19 не существует. Полагаться можно только на профилактику и соблюдать мер безопасности.
Валерий Гаркалин
67-летнего актера госпитализировали в больницу на прошлой неделе. Серьезных опасений его состояние не вызывало, врачи решили перестраховаться и проследить за состоянием Валерия Гаркалина, так как у него есть хронические заболевания с сердцем. Однако в ночь на среду Гаркалину резко стало плохо, упал уровень сатурации.
Актера перевели в реанимацию под высокопотоковый кислород, передает Telegram-канал Mash. Это неинвазивная вентиляция легких, кислород через маску подается под высоким давлением, народный артист находится в сознании, на время приема пищи маску снимают.
По некоторым данным, у Валерия Гаркалина поражено уже более 75 процентов легких.
Ольга Прокофьева
Звезда сериала «Моя прекрасная няня», в одной из серий которой, кстати, снялся и Валерий Гаркалин, также оказалась в больнице. Ольга Прокофьева после возвращения из поездки в Краснодарский край почувствовала себя плохо, появился кашель, сильная слабость. Тест на коронавирус дал положительный результат. Состояние позволяло проходить лечение дома, но терапия результатов не дала, актрисе стало тяжело дышать, появились хрипы. «Скорая» увезла Ольгу Прокофьеву в больницу, по результатам компьютерной томографии ее состояние оценили, как среднетяжелую форму ковида. Проблемы с дыханием продолжаются, но врачи уверены, что прогнозы обнадеживающие.
Лариса Гузеева
Продолжает курс лечения в больнице №40 в Коммунарке самая известная телесваха, актриса Лариса Гузеева. Она почувствовала себя плохо на отдыхе в Крыму и приняла решение экстренно возвращаться в столицу. Первый тест и компьютерная томография развивающуюся новую коронавирусную инфекцию не показали. Однако состояние актрисы начало серьезно ухудшатся. По слухам, Гузеевой ввели препарат, который подавляет цитокиновый шторм в организме. Также ей планировалось перелить плазму переболевших, чтобы не допустить перехода заболевания в тяжелую форму. Актриса истощена болезнью и просит сейчас не мучить ее вопросами о состоянии.
Мама Даны Борисовой
«И ей, и мне очень страшно» — призналась телеведущая. Мама Даны Екатерина Борисова лечилась дома, однако спустя пять дней ее состояние резко ухудшилась. Температура поднялась до 39 градусов.
«Мама говорила, что легкие не задеты, так было пять дней. Она была радостная, а потом резко все ухудшилось», — рассказала Дана Борисова.
Ведущая совсем недавно окончательно помирилась со своей мамой и очень боится ее потерять, сейчас общение прервано из-за тяжелого состояния Екатерины Борисовой. Ни сама Дана Борисова, ни ее мать так и не привились от коронавируса.
Но есть и более печальные последствия заражения новой коронавирусной инфекцией. И связаны они, к сожалению, с нежеланием вакцинироваться.
Руслан Дулич
Актер из сериала «Тайны следствия» скончался от последствий новой коронавирусной инфекции. Руслану было всего 40 лет. Он не верил ни в вакцину, ни в ковид, признаются друзья. По иронии, именно то, что Дулич не признавал, и стало для него реальностью.
Супруга Прохора Шаляпина
Свадьба бизнес-леди из Канады Татьяны Девис и российского певца Федора Шаляпина прошла 31 июля в Лас-Вегасе. Уже через несколько дней Татьяна почувствовала себя плох. Оказалось, что она заболела ковидом, возможно, произошло это прямо на торжествах. Состояние женщины резко ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В таком состоянии она пролежала несколько месяцев, однако 20 сентября ее сердце не выдержало нагрузки. Прохор Шаляпин тяжело переживает смерть супруги, он даже не смог приехать попрощаться с ней из-за требований обязательной кремации по законам США для переболевших коронавирусом. Татьяне Дэвис было всего 42 года.
Комментарий врача
Сейчас в России привито одним компонентом — 47,4 миллиона человек, полностью закончили курс вакцинации 42,2 миллиона. Конечно, «программа максимум» — это привить минимум 75 процентов взрослых, для того, чтобы достичь коллективного иммунитета. Однако в первую очередь врачи просят вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции пожилых людей, так как ковид для них может стать летальным.
Максим Кабанов
Начальник Госпиталя для ветеранов войн. Полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ.
К сожалению, у человека с возрастом появляется ряд заболеваний, которые являются фоновыми, они создают коморбидность, что является большим риском для присоединения к заболеванию вирусной инфекции. Чтобы подстраховать себя, исключить новую коронавирусную инфекцию, призываю вас сделать вакцину, ту, которую вам посоветует ваш лечащий врач в поликлинике. Сделайте так, чтобы мы видели вас гуляющими в парке, но никак не пребывающими на больничной койке.
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