«И ей, и мне очень страшно» — призналась телеведущая. Мама Даны Екатерина Борисова лечилась дома, однако спустя пять дней ее состояние резко ухудшилась. Температура поднялась до 39 градусов.

«Мама говорила, что легкие не задеты, так было пять дней. Она была радостная, а потом резко все ухудшилось», — рассказала Дана Борисова.

Ведущая совсем недавно окончательно помирилась со своей мамой и очень боится ее потерять, сейчас общение прервано из-за тяжелого состояния Екатерины Борисовой. Ни сама Дана Борисова, ни ее мать так и не привились от коронавируса.