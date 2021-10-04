Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снова растет. Кривая четвертого подъема достигла пиков третьей волны. И пока предпосылок для снижения количества заразившихся нет. Об этом на совещании в правительстве России говорили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.
- Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве регионов Российской Федерации. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году, — сообщил Михаил Мишустин. — Уже сейчас развернуто в полтора раза больше коек, чем прошлой осенью. Но больницы должны быть готовы к любому развитию событий.
Премьер рассказал, что принимаются все меры, чтобы система здравоохранения справилась с новым вызовом. Проверяется, в достаточном ли количестве в больницах оборудование, медикаменты и кислород. Выделяются средства для обеспечения лекарствами тех пациентов, которые лечатся амбулаторно.
Однако основная проблема, которую решить пока не удается — это недостаточная вакцинация. Остановить распространение инфекции она не может. В Москве для повышения интереса собираются вновь вводить стимулирующие лотереи.
- В ближайшее время, наверное, вернемся к этой практике, — пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. — Она показала хорошие результаты, потому что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры.
Пожилым дарят медицинские аппараты для контроля за здоровьем.
- Среди них самый низкий уровень, как ни странно, вакцинированных, несмотря на все наши усилия, призывы, — посетовал Сергей Собянин — А это самая большая группа людей, которые подвержены и заболеваемости, в том числе в тяжелой форме, и смертности.
О том, что ситуация серьезная заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Динамика за последние четыре недели показывает рост:
36 неделя — минус 1 процент;
37 неделя — плюс 7 процентов;
38 неделя — плюс 9 процентов;
39 неделя — плюс 14 процентов.
И если раньше быстрее всего росли столичные регионы, то сейчас ситуация изменилась. В Москве рост составил 15 процентов, в Петербурге — 11 процентов, в Московской области — 6 процентов. Тем временем в 12 регионах рост заболеваемости уже выше 20 процентов и даже больше.
- 67 субъектов России в росте, в 13 — без значимой динамики, а в 5 субъектах — пока продолжается снижение, — уточнила данные Анна Попова. — 76 процентов — это острые респираторные вирусные инфекции (так проявляется течение), 15 процентов — пневмонии, 8 процентов — бессимптомные.
При этом самый высокий рост заболеваемости наблюдается среди пенсионеров. Хотя в летний подъем он сравнялся со средней возрастной группой.
- В 24 субъектах сняли запрет на ограничительные меры для людей старше 65 лет, и в 21-м регионе из них мы отмечаем рост заболеваемости в этой возрастной группе, — отметила Попова.
Чтобы максимально постараться остановить очередную коронавирусную волну, глава Роспотребнадзора порекомендовала увеличить контроль за самоизоляцией тех, кто заболел.
- Человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он проживает, — напомнила Анна Попова. — Если он не соблюдает правила, то может попасть под административную, или даже уголовную ответственность, если кто-то заболевает дальше.
Контролировать самоизоляцию должны органы внутренних дел, Росгвардия, местном самоуправление и сотрудники Роспотребнадзора. Продолжает действовать в стране запрет на массовые мероприятия. Они запрещены во всей стране.
- Всего в двух субъектах разрешены мероприятия от 1000 до 3000 человек, — уточнила Анна Попова.
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