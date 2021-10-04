Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России снова растет. Кривая четвертого подъема достигла пиков третьей волны. И пока предпосылок для снижения количества заразившихся нет. Об этом на совещании в правительстве России говорили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве регионов Российской Федерации. Много пациентов в больницах — в два раза больше, чем в это же время в прошлом году, — сообщил Михаил Мишустин. — Уже сейчас развернуто в полтора раза больше коек, чем прошлой осенью. Но больницы должны быть готовы к любому развитию событий.

Премьер рассказал, что принимаются все меры, чтобы система здравоохранения справилась с новым вызовом. Проверяется, в достаточном ли количестве в больницах оборудование, медикаменты и кислород. Выделяются средства для обеспечения лекарствами тех пациентов, которые лечатся амбулаторно.