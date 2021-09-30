Главная интрига — заболевших ковидом столько же, как в начале третьей волны, а госпитализируют сейчас явно меньше, чем раньше. С большей скоростью растет и количество смертей.
За минувшие сутки (данные на 29 сентября) в стационары Петербурга поступило 365 человек. В больницах города уже заняты 5 040 коек из развернутых 5 863. 424 человека находятся в реанимации, из них 193 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 22 594 петербуржца.
Что скрывается за этими эпидемиологическими показателями, «Доктору Питеру» рассказал независимый аналитик Алексей Куприянов.
Парадоксы смертности
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитикwww.facebook.com/alexei.kouprianov
- Новая волна начала формироваться, судя по всему, в конце августа. Но мы ее еще не видели, потому что предыдущая волна была настолько мощной, что скрадывала эффект роста следующей волны. Поэтому трудно понять, в какой момент начался рост заболеваемости, — рассказывает Алексей Куприянов.
Сейчас темпы заболеваемости сопоставимы с показателями конца мая-начала июня, отмечает эксперт. Причем количество новых случаев и летальных исходов за сутки уже больше, чем в мае — тогда, напомним, третья волна уже набрала свой ход.
- Сегодняшние цифры по заболеваемости очень похожи на то, что происходило в первую неделю июня, — говорит Алексей Куприянов. — Но госпитализации остались на уровне середины мая. То есть заболевает ковидом гораздо больше людей, а госпитализируют явно меньше. С чем это связано, неизвестно. Возможно, изменились критерии госпитализации в ходе пиковых нагрузок июня-июля. Может быть, сейчас кладут в больницу самых тяжелых. Это только моя гипотеза.
А вот по количеству умерших от ковида возник некоторый парадокс. Такое впечатление, что сейчас умирает больше людей, чем в начале июня, эти показатели ближе к середине — второй половине июня. По этому поводу есть два предположения. Первое — был некий недоучет смертности в начале сентября, связанный с выборами, который сейчас ретроспективно закрывают в коронавирусной статистике. Такой эффект запоздалой регистрации. Второе предположение — это все-таки возможно изменившиеся критерии госпитализации.
По официальным данным, суммарное число зарегистрированных случаев по Петербургу c момента начала эпидемии составило 618 640. Прирост за сутки — 1 933. Прирост связанных с COVID смертей за сутки — 60, всего с начала эпидемии в оперативных сводках зарегистрировано смертей — 21 798, общее число умерших от COVID с начала эпидемии — не менее 33,4 тысячи.
Темпы роста новых случаев и госпитализаций — 15% в неделю.
Темпы роста смертельных случаев — 30-40% в неделю.
«Нас может спасти локдаун. Но его не будет»
- Пик волны наступит через 1-2 месяца, — говорит Алексей Куприянов. — Но пока у нас очень мало данных. Если ориентироваться на показатели смертности, то гребня волны мы достигнем через месяц, если опираться на статистику новых случаев и госпитализаций — то через два месяца.
По оценке Куприянова, скоро мы увидим и более двух тысяч выявленных заболевших ковидом в день, и дальнейший рост числа смертей.
- Надо переводить школы и вузы на удаленку и вводить серьезные ограничения на пару недель, но власти этого, полагаю, не сделают, — говорит эксперт. — Я бы предпочел строгий двухнедельный локдаун с компенсационными выплатами. Это однако вряд ли возможно.
Оставаясь в рамках возможного, я бы предложил строго обязательный масочный режим во всех публичных закрытых помещениях, ограничение количества людей на квадратный/кубический метр закрытых помещений, требование обязательной вакцинации всех групп риска, перевод на дистант всех учебных заведений, кроме (возможно) начальной школы и детских садов, обратиться к бизнесу с просьбой рассмотреть по возможности перевод сотрудников на удаленную работу, а крупные сетевые магазины увеличить время работы, везде, где возможно, ввести кассы самообслуживания.
Но все эти меры требуют большой самоорганизации, люди должны понимать, что мы находимся в тяжелой ситуации. Кроме того, непонятно, кто во власти может сказать о том, что надо минимизировать контакты, потому что это должен быть человек, который вызывает доверие у людей. Поэтому стратегия остается прежней — спасай себя сам.
Кстати
Слова аналитика по поводу локдауна подтверждают и официальные данные. Выступая перед журналистам, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить ограничительные меры по поводу очередного подъема заболеваемости коронавирусом в стране.
«Мы видим тенденцию к повышению заболеваемости коронавирусом. И, конечно же, мы видим очень печальные антирекорды в плане смертности. Конечно, это требует нашего внимания», — цитируют Пескова
По словам пресс-секретаря, все решения по поводу ограничительных мер Кремль отдал регионам. Если главы тех или иных субъектов федерации сочтут нужным, то введут свои собственные запреты. А вот об ограничениях на федеральном уровне речи не идет, никаких жестких мер не будет. Если учесть, что традиционно регионы ориентируются на решения Москвы, то можно предсказать, что ковидных ограничений не будет нигде.
При этом на 29 сентября 2021 года статистика по данным Стопкоронавирус.рф такова: 22 430 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, выздоровели 18 456 человек, умерли — 857.
Комментарии20