- Новая волна начала формироваться, судя по всему, в конце августа. Но мы ее еще не видели, потому что предыдущая волна была настолько мощной, что скрадывала эффект роста следующей волны. Поэтому трудно понять, в какой момент начался рост заболеваемости, — рассказывает Алексей Куприянов.

Сейчас темпы заболеваемости сопоставимы с показателями конца мая-начала июня, отмечает эксперт. Причем количество новых случаев и летальных исходов за сутки уже больше, чем в мае — тогда, напомним, третья волна уже набрала свой ход.

- Сегодняшние цифры по заболеваемости очень похожи на то, что происходило в первую неделю июня, — говорит Алексей Куприянов. — Но госпитализации остались на уровне середины мая. То есть заболевает ковидом гораздо больше людей, а госпитализируют явно меньше. С чем это связано, неизвестно. Возможно, изменились критерии госпитализации в ходе пиковых нагрузок июня-июля. Может быть, сейчас кладут в больницу самых тяжелых. Это только моя гипотеза.

А вот по количеству умерших от ковида возник некоторый парадокс. Такое впечатление, что сейчас умирает больше людей, чем в начале июня, эти показатели ближе к середине — второй половине июня. По этому поводу есть два предположения. Первое — был некий недоучет смертности в начале сентября, связанный с выборами, который сейчас ретроспективно закрывают в коронавирусной статистике. Такой эффект запоздалой регистрации. Второе предположение — это все-таки возможно изменившиеся критерии госпитализации.