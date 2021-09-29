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Семь симптомов, проявляющихся одновременно, позволяют предсказать диагноз COVID-19, показывает исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона и опубликованного в журнале PLOS Medicine. Участие в нем приняли более одного миллиона британцев в возрасте старше пяти лет, у которых были взяты мазки на ковид — тесты ПЦР. Положительных оказалось 6450 случаев.

- Данные были собраны в ходе нескольких раундов тестирования, проведенных в период с июня 2020 года по январь 2021 года. Участников спросили о симптомах, которые проявились у них за неделю до тестирования, — пояснили ученые в своем исследовании. Всего люди пожаловались на почти три десятка признаков ухудшения здоровья, проявившихся перед тем, как стало известно о диагнозе COVID-19. Но в итоге был определен набор из 7 симптомов, которые, если их рассматривать вместе, почти на 100% могут говорить о том, что человек заболел COVID-19 и с максимальной вероятностью предсказывают положительный результат ПЦР-теста.

Симптомы ковида

  • потеря или изменение обоняния,

  • потеря или изменение вкуса,

  • повышение температуры тела,

  • появившийся постоянный кашель,

  • озноб (ощущение холода, сопровождающееся мышечной дрожью),

  • потеря аппетита,

  • мышечные боли.

- Эти симптомы говорят как о заражении «альфа»-вариантом коронавируса, так и «британским» штаммом, на последний также может указывать боль в горле, но реже, — поясняют исследователи и добавляют, что выявленный набор из 7 симптомов ковида одинаков для разных возрастных групп.

Исследователи отмечают, что первые четыре симптома сейчас используются в Британии как показание для проведения теста ПЦР на коронавирус.

- Чтобы повысить уровень выявления положительных результатов ПЦР и, следовательно, лучше контролировать распространение вируса, мы предлагаем расширить список симптомов до семи, которые мы идентифицировали, — говорят авторы исследования.

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Анна Майская