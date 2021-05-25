Риск смерти от ковида связывают с уровнем кислорода в крови и таким симптомом, как частота дыхания. Об этом говорится в
Если на таких пациентов не обратить внимание вовремя, можно не успеть их спасти, считают ученые. По их словам, эти выводы могут помочь определить риск тяжелого течения COVID-19 и возможный летальный исход.
"Заболевший ковид человек, который лечится дома, обязательно должен измерять уровень кислорода в крови (сатурацию) с помощью пульсоксиметра и подсчитывать количество вдохов в минуту. Особенно это касается людей из группы риска - пожилых и с лишним весом", - говорят ученые.
Они отмечают, что при показаниях на пульсоксиметре ниже 92, надо сразу ехать в больницу. Еще один важный индикатор возможного риска смерти от ковид - частота дыхания, то есть, сколько вдохов вы делаете в минуту. Если больше 23 - следует обратиться к врачу.
Исследователи призвали пересмотреть рекомендации ВОЗ - с какими симптомами ковид надо обращаться к медикам. Сейчас основными тревожными признаками течения COVID-19 считаются затрудненное дыхание и постоянная боль или давление в груди. Ученые считают, что пациенты с низким уровнем кислорода в крови и учащенным дыханием (тахипноэ) могут не испытывать этих симптомов, но риск смерти у них в три раза выше, чем у людей с нормальной сатурацией и частотой дыхания.
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