Риск смерти от ковида связывают с уровнем кислорода в крови и таким симптомом, как частота дыхания. Об этом говорится в отчете ученых Вашингтонского университета в Сиэтле. Они провели анализ состояния более тысячи пациентов с COVID-19, госпитализированных в период с 1 марта по 8 июня 2020 года. Почти 20% поступивших в больницу скончались. Выяснилось, что выше вероятность смерти была не у тех, кто жаловался на высокую температуру, боль в груди и кашель, а у людей с низкой сатурацией и учащенным дыханием.

Если на таких пациентов не обратить внимание вовремя, можно не успеть их спасти, считают ученые. По их словам, эти выводы могут помочь определить риск тяжелого течения COVID-19 и возможный летальный исход.

"Заболевший ковид человек, который лечится дома, обязательно должен измерять уровень кислорода в крови (сатурацию) с помощью пульсоксиметра и подсчитывать количество вдохов в минуту. Особенно это касается людей из группы риска - пожилых и с лишним весом", - говорят ученые.

Они отмечают, что при показаниях на пульсоксиметре ниже 92, надо сразу ехать в больницу. Еще один важный индикатор возможного риска смерти от ковид - частота дыхания, то есть, сколько вдохов вы делаете в минуту. Если больше 23 - следует обратиться к врачу.