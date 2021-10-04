Один из самых главных вопросов пандемии коронавируса — как долго сохраняется иммунитет у переболевших — до сих пор остается открытым. Данных о том, можно ли снова заболеть тем, кто перенес ковид и как быстро, очень мало.

Исследования на эту тему проводились. В январе в Nature опубликована статья, что у большинства людей иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев после первого заражения COVID-19.

В Чикагском университете выяснили, что повторное заражение разными штаммами коронавируса возможно, и в некоторых случаях второй ковид может протекать тяжелее первого.