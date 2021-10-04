Один из самых главных вопросов пандемии коронавируса — как долго сохраняется иммунитет у переболевших — до сих пор остается открытым. Данных о том, можно ли снова заболеть тем, кто перенес ковид и как быстро, очень мало.
Исследования на эту тему проводились. В январе в Nature
В Чикагском университете
Статистику повторных заражений ковидом у людей с антителами летом этого года опубликовали
В октябре
По словам исследователей, повторные инфекции могут происходить и случались даже вскоре после выздоровления. По их выводам, повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в эндемических условиях может произойти в период от 3 месяцев до 5 лет после пикового показателя выработанных после болезни антител.
- Как и при обычной простуде, из года в год вы можете повторно заразиться одним и тем же вирусом, — сказал один из авторов исследования. — Разница в том, что во время пандемии COVID-19 оказался гораздо более смертоносным.
«Доктор Питер» спросил у двух практикующих врачей, которые сейчас лечат пациентов — как много людей заболевают ковид повторно.
Борис Шеляпин
Медицина
Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.
- Когда мы говорим о повторных случаях ковида, это очень важно верифицировать, — пояснил «Доктору Питеру» врач Борис-Шеляпин. — Многие люди называют ковидом случаи недомогания или даже ОРЗ. Самое
Кстати, на основании именно этого исследования SIREN период в полгода (и в России, в том числе) назвали оптимальным для вакцинации переболевших. В Бразилии провели
Как долго длится защита от коронавируса у переболевших?
- Этого вам никто не скажет. Точно в цифрах определить группы риска невозможно. Надо проводить исследования с участием сотен тысяч человек, но это очень непросто. И таких исследований, чтобы это оценить, сейчас просто нет.
Вам приходилось лечить пациентов, заразившихся коронавирусом второй раз?
- Несмотря на мою довольно обширную практику, повторные случаи заражения коронавирусом не встречались — имеется в виду, не было тяжелых пациентов, с клиническими проявлениями, которых нужно было лечить. Бывало, что пациент говорил, что у него когда-то давно пропадало обоняние, но он тогда не делал тест ПЦР. Но от коллег я слышал истории о повторно болеющих ковид.
Надо ли прививаться тем, кто болел?
- Я привился — через полгода после перенесенной болезни, согласно рекомендациям Минздрава, согласно данным исследования.
Станислав Демин
медицина
врач-терапевт, ведущий медицинский эксперт по странам ЕС и СНГ, Nikamed Israel, Tel-Avivvk.com/id468258492
- Не то что повторно, люди болеют ковидом и в третий, и в четвертый раз, — заявил «Доктору Питеру» практикующий врач-терапевт Станислав Демин. — Заболеть повторно — не проблема. Штамм мутирует. Я это вижу, и все мои коллеги. Причем, болеют иногда очень тяжело. Люди, которые переболели ковидом год назад, восемь месяцев назад, они прекрасно заражаются тем штаммом, который на данный момент есть. И второй, и третий раз заболевают. И то, как болел первый раз, никак не влияет на второй. Я вижу в своей клинической практике, что первый раз человек болел ковидом легко, второй — тяжело. Или наоборот. Надо с этим жить, надо это принять.
Не будет в ближайшее время эффективного противовирусного препарата. Просто надо вовремя ловить симптомы и грамотно лечить заболевание. Если у вас поднялась температура, не надо пить имбирь, и надеяться на арбидол. Состояние человека при COVID-19 быстро осложняется. Это такой вирус. Надо постараться жить аккуратно, не посещать места, где толпы людей, и детей туда не водить. И тогда вы избежите фатальных последствий, не будет тяжелой формы.
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