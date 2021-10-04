ковид дважды повторно
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Один из самых главных вопросов пандемии коронавируса — как долго сохраняется иммунитет у переболевших — до сих пор остается открытым. Данных о том, можно ли снова заболеть тем, кто перенес ковид и как быстро, очень мало.

Исследования на эту тему проводились. В январе в Nature опубликована статья, что  у большинства людей иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев после первого заражения COVID-19.

В Чикагском университете выяснили, что повторное заражение разными штаммами коронавируса возможно, и в некоторых случаях второй ковид может протекать тяжелее первого.

Статистику повторных заражений ковидом у людей с антителами летом этого года опубликовали британцы. Реинфекцию зарегистрировали у двух процентов людей. При этом ученые не нашли разницы между начальным уровнем антител у тех, кто заболел повторно, и у остальных людей с антителами.

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В октябре в журнале Lancet опубликована еще одна статья о повторном ковиде. Ученые решили выяснить, насколько устойчив иммунитет против повторного заражения коронавирусом, сравнив данные о стойкости иммунитета после заражения эволюционно близкими родственниками коронавируса SARS-CoV-2. Ученые смогли смоделировать риск повторного заражения COVID-19 с течением времени.

По словам исследователей, повторные инфекции могут происходить и случались даже вскоре после выздоровления. По их выводам, повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в эндемических условиях может произойти в период от 3 месяцев до 5 лет после пикового показателя выработанных после болезни антител.

- Как и при обычной простуде, из года в год вы можете повторно заразиться одним и тем же вирусом, — сказал один из авторов исследования. — Разница в том, что во время пандемии COVID-19 оказался гораздо более смертоносным.

«Доктор Питер» спросил у двух практикующих врачей, которые сейчас лечат пациентов — как много людей заболевают ковид повторно.

Борис Шеляпин

Борис Шеляпин

Медицина

Семейный врач, врач общей практики, председатель комиссии по терапии, председатель врачебной комиссии.

- Когда мы говорим о повторных случаях ковида, это очень важно верифицировать, — пояснил «Доктору Питеру» врач Борис-Шеляпин. — Многие люди называют ковидом случаи недомогания или даже ОРЗ. Самое известное масштабное исследование SIREN, проводившееся в Великобритании, показало, что повторно заражаются около 1% заболевших COVID-19 — разными вариантами штамма. Это относительно немного. Исследователи брали данные у людей из групп высокого риска, и также подтвердили, что через пять месяцев после болезни антитела начинают снижаться.

Кстати, на основании именно этого исследования SIREN период в полгода (и в России, в том числе) назвали оптимальным для вакцинации переболевших. В Бразилии провели схожее исследование — там частота повторных заболеваний оказалась больше, но ненамного. Выводы такие — повторное заболевание возможно, но мало людей заболевает повторно. Причем, чаще болезнь протекает в бессимптомной форме, реже — в тяжелой форме. Поэтому это не отменяет меры безопасности — ношение масок и вакцинации.

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Как долго длится защита от коронавируса у переболевших?

- Этого вам никто не скажет. Точно в цифрах определить группы риска невозможно. Надо проводить исследования с участием сотен тысяч человек, но это очень непросто. И таких исследований, чтобы это оценить, сейчас просто нет.

Вам приходилось лечить пациентов, заразившихся коронавирусом второй раз?

- Несмотря на мою довольно обширную практику, повторные случаи заражения коронавирусом не встречались — имеется в виду, не было тяжелых пациентов, с клиническими проявлениями, которых нужно было лечить. Бывало, что пациент говорил, что у него когда-то давно пропадало обоняние, но он тогда не делал тест ПЦР. Но от коллег я слышал истории о повторно болеющих ковид.

Надо ли прививаться тем, кто болел?

- Я привился — через полгода после перенесенной болезни, согласно рекомендациям Минздрава, согласно данным исследования.

Станислав Демин

медицина

врач-терапевт, ведущий медицинский эксперт по странам ЕС и СНГ, Nikamed Israel, Tel-Aviv

vk.com/id468258492

- Не то что повторно, люди болеют ковидом и в третий, и в четвертый раз, — заявил «Доктору Питеру» практикующий врач-терапевт Станислав Демин. — Заболеть повторно — не проблема. Штамм мутирует. Я это вижу, и все мои коллеги. Причем, болеют иногда очень тяжело. Люди, которые переболели ковидом год назад, восемь месяцев назад, они прекрасно заражаются тем штаммом, который на данный момент есть. И второй, и третий раз заболевают. И то, как болел первый раз, никак не влияет на второй. Я вижу в своей клинической практике, что первый раз человек болел ковидом легко, второй — тяжело. Или наоборот. Надо с этим жить, надо это принять.

Не будет в ближайшее время эффективного противовирусного препарата. Просто надо вовремя ловить симптомы и грамотно лечить заболевание. Если у вас поднялась температура, не надо пить имбирь, и надеяться на арбидол. Состояние человека при COVID-19 быстро осложняется. Это такой вирус. Надо постараться жить аккуратно, не посещать места, где толпы людей, и детей туда не водить. И тогда вы избежите фатальных последствий, не будет тяжелой формы.

Анна Майская