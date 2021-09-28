В 10% случаев боль в спине называют специфической. И в этом случае затягивать с походом к врачу не стоит.

- Причинами боли могут быть онкология, инфекции, острая травма, либо признаки тяжелого поражения нервной системы, — предупреждает Марк Леонтьев. — Задача врача на первичном приеме выявить именно эти 10% и направить на соответствующее обследование и лечение.

«Красные флаги» — признаки специфической боли в спине