Есть список «вредных советов» для здоровья нашего позвоночника, который составлен врачами-практиками. И первый пункт в нем — не вздумайте двигаться, сидите как можно дольше, а лучше — с согнутой шеей.
Нельзя сохранить здоровье, зависая полчаса и больше в экране смартфона, который лежит на коленях. Губит неподвижность, особенно в согбенном положении. Лечит — движение. И ничем, никакой таблеткой-витаминкой движение не заменить.
Марк Леонтьев
медицина
врач, хирург-травматолог, кандидат медицинских наук, эксперт по реабилитации и нейрореабилитации, восстановлению после травм и заболеваний ЦНС и опорно-двигательного аппаратаwww.facebook.com/groups/rehab
- Позвоночник не любит статичности, — говорит врач-реабилитолог Марк Леонтьев. — Частый гость в кабинете невролога с проблемами шеи и поясницы — не землекоп или молотобоец, а бухгалтер, шофер, а также поклонник «ТикТока» и других социальных сетей.
Еще одна причина возникновения болей в спине — различные травмы.
- По незнанию и в спешке люди получают травмы шеи, спины, — рассказывает эксперт. — Переломы позвонков или перенапряжение мышц происходит, когда приложенное усилие превышает силы организма. Если же человек не прыгает с парашютом, не водит гоночный автомобиль, но сидит неподвижно рабочую смену, у него накапливаются микротравмы, которые неминуемо выливаются в болезнь. И терять здоровье мы начинаем, еще как следует его не развив, со школьных лет.
В 10% случаев боль в спине называют специфической. И в этом случае затягивать с походом к врачу не стоит.
- Причинами боли могут быть онкология, инфекции, острая травма, либо признаки тяжелого поражения нервной системы, — предупреждает Марк Леонтьев. — Задача врача на первичном приеме выявить именно эти 10% и направить на соответствующее обследование и лечение.
«Красные флаги» — признаки специфической боли в спине
начало стойкой боли в возрасте до 15 лет или после 50 лет,
боль не уменьшается в покое (лежа),
боль постепенно (ежедневно) усиливается, связана с травмой, сопровождается подъемом температуры тела, снижением массы тела, нарушением мочеиспускания,
ранее было перенесено онкологическое заболевание.
Причина 90% болей в спине — мышечный спазм
- В оставшемся большинстве случаев причина боли (неспецифической) — это мышечный спазм или проблемы в мягких тканях, — признает Марк Леонтьев. — У девяти человек из десяти такая боль пройдет самостоятельно за 1-2 месяца, вне зависимости от того, как ее будут лечить, или даже если лечить не будут. Это очень привлекает шарлатанов. Можно смело продавать «волшебную мазь» или «пояс из чудесной шерсти», обещая при этом положительный результат или даже «исцеление».
Травмирующие факторы для спины
статическое (неподвижное) положение, чаще сидя, а также вибрация,
психоэмоциональный фон,
нерациональная или несоразмерная физическая нагрузка (работа внаклон, перенос груза, особенно перед собой, асимметричная или избыточная нагрузка),
психосоматика. Подавленные эмоции действительно приводят к спазму мышц шеи и надплечий, сексуальные проблемы порождают боли в пояснице.
Как избавиться от мышечной боли
- Надо подобрать такой вид физической нагрузки, который поможет быстрее купировать обострение боли и поспособствует тому, чтобы эта боль не появлялась вновь, — рекомендует врач-реабилитолог. — Занимается этим физиотерапевт — сейчас в России настоящих специалистов по движению и физкультуре становится все больше.
Если мышцы не укреплять, а травмирующие фактор продолжат действовать, мышечная боль может перейти в хроническую стадию. Хронический спазм способствует формированию грыж межпозвонкового диска, иногда с компрессией корешков спинного мозга.
Грыжи — надо ли оперировать
- Диск — сложное образование, — поясняет врач. — Его наружная часть — фиброзное кольцо — плотная, как автомобильная покрышка, конструкция. Внутри диска — пульпозное ядро, полужидкое и пружинистое, почти как камера или резиновый мячик. Спазмированные мышцы сжимают между собой позвонки, пульпозное ядро-мячик начинает смещаться от центра к периферии и давит изнутри на фиброзное кольцо. И на нем постепенно появляется выбухание — протрузия, что похоже на «грыжу» на колесе. Если же пульпозное ядро начинает выдавливаться за пределы фиброзного кольца, то говорят о грыже. Если ещё точнее, то о грыже говорят, когда пульпозное ядро вылезает за пределы диска в сторону спинномозговых корешков, потому что в этом случае грыжу и диагностируют. Сдавленный спинномозговой корешок вызывает острую боль, что побуждает обратиться к врачу.
Как отмечает эксперт, общепринятая тактика при грыжах диска с компрессией спинномозгового корешка — консервативное лечение в течение 3-4 недель. Если не помогло, пациента направляют к нейрохирургу, который решает, надо ли оперировать.
- На мой взгляд, хирургическое удаление одной межпозвонковой грыжи не только не препятствует появлению новых грыж, но даже и способствует этому, — говорит Марк Леонтьев. — Оперированный сегмент в меньшей степени вносит вклад в подвижность позвоночника, поэтому смежные двигательные сегменты несут избыточную нагрузку.
Также стоит относиться настороженно к предложениям «лечения грыжи диска без операции».
- Не существует медикаментов или мазей, которые бы грыжи дисков «рассасывали», — советует Марк Леонтьев. — Без операции эта субстанция, выпавшая грыжа диска, может со временем уменьшиться в размерах. Тогда не будет воздействия на спинномозговой корешок, не будет боли, и человек это ощущает как выздоровление.
Нагрузку с межпозвонковых дисков поможет снять рациональный двигательный режим и укрепление глубоких мышц. Упражнения необходимы и тем пациентам, у которых грыжи дисков и поражение корешков уже есть.
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