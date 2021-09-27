Несмотря на то, что симптомы повышенного холестерина обычно не проявляются, тревожных знаков, которые могут говорить о том, что уровень холестерина растет, иногда видны буквально по глазам. Один из самых распространенных — появление мягких желтоватых бляшек-наростов на веках и в уголках глаз. Называются они ксантелазмы, обычно безболезненны, но удаляются только хирургическим способом.

Еще один признак высокого холестерина проявляется на роговице. Это белое кольцо по внешнему ее краю. Увидеть его не всегда легко, но если вы заметили, что радужная оболочка глаза несколько изменилась, то это тоже может сигналить о высоком уровне холестерина.