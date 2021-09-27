Если вы хотите избежать инсульта и инфаркта, стоит внимательно следить за уровнем холестерина в крови. Опасность в том, что на начальном этапе зашкаливающий «плохой» холестерин никак внешне не проявляет себя и поэтому человек может упустить развитие более серьезных болезней. Узнать об уровне холестерина поможет анализ — лучше всего, расширенная липидограмма, где отображаются показатели не только общего холестерина, но и «плохого», и «хорошего».
Несмотря на то, что симптомы повышенного холестерина обычно не проявляются, тревожных знаков, которые могут говорить о том, что уровень холестерина растет, иногда видны буквально по глазам. Один из самых распространенных — появление мягких желтоватых бляшек-наростов на веках и в уголках глаз. Называются они ксантелазмы, обычно безболезненны, но удаляются только хирургическим способом.
Еще один признак высокого холестерина проявляется на роговице. Это белое кольцо по внешнему ее краю. Увидеть его не всегда легко, но если вы заметили, что радужная оболочка глаза несколько изменилась, то это тоже может сигналить о высоком уровне холестерина.
Появиться такая белая дуга-кольцо может не только из-за повышенного холестерина, предупреждает организация Allegro Optical,
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что о высоком холестерине сигналят и признаки на ногах — медленно растут ногти, могут выпадать волосы, периодически появляться спазмы, ощущения онемения в ногах и так далее.
Высокий холестерин — причина развития атеросклероза и проблем с сердечно-сосудистой системой. Если его уровень повышен, то врачи предложат пересмотреть свой образ жизни, изменить рацион питания — выбирать продукты, в которых ненасыщенных жиров больше, чем насыщенных (например, употребление всего одного авокадо в день способствует снижению уровня плохого холестерина в организме), а также начать больше двигаться, сбросить вес и отказаться от вредных привычек. Есть и препараты, снижающие холестерин.
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