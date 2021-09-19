Все знают, зачем надо контролировать уровень холестерина — чтобы уменьшить риск инсульта и инфаркта в будущем.
Закупорку или сужение сосудов гораздо чаще, чем тромбы, вызывает атеросклероз, возникающий в результате накопления и отложения в стенке сосудов в виде бляшек «плохого» холестерина.
Бляшки состоят в первую очередь из частиц низкой плотности «плохого холестерина», а также триглицеридов (это основная форма хранения жиров у человека. В высокой концентрации они увеличивают риск ишемической болезни сердца).
Дмитрий Росуховский
медицина
сердечно-сосудистый хирург, к.м.н, ведущий научный сотрудник ФГБНУ Института Экспериментальной Медицины
- Сам по себе холестерин не плох: он участвует во многих процессах внутри клеток, а также из него синтезируется желчь, необходимая для переваривания пищи, — рассказал Дмитрий Росуховский, сердечно-сосудистый хирург, разработчик инновационного метода лазерного лечения вен «Ластик». — Основная причина нарушения обмена холестерина и триглицеридов (ТГ) — наследственная предрасположенность. Технически этот обмен регулирует печень.
Круговорот холестерина «сбивается» при генетических нарушениях или с возрастом. Накопление в крови частиц низкой плотности приводит к заболеванию.
3 способа снижения холестерина
Уменьшение его поступления в кишечнике.
Уменьшение его синтеза в печени.
Улучшение его захвата клетками.
- Наиболее безопасным и эффективным на сегодняшний день считается прием препаратов, снижающих синтез холестерина в печени — статинов. Статины назначают всем пациентам с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Эффект статинов врач контролирует по нормализации коэффициента атерогенности (соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина). К сожалению, после прекращения приема статинов печень продолжает работать неправильно и уже через неделю анализы снова становятся «плохими». Поэтому перерывы в приеме статинов делать не рекомендуется.
Ученые разработали препарат, который восстанавливает способность клеток усваивать частицы низкой плотности, что приводит к снижению плохого холестерина в крови. В скором будущем помимо биохимического анализа крови мы будем иметь возможность проводить генетические анализы для индивидуального подбора оптимальный терапии.
Борис Никулин
медицина
Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский советник генерального директора сети клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ.
Что делать, если у вас повышенный уровень холестерина?
- Не паниковать и не заниматься самолечением. В норме у здорового человека концентрация холестерина в крови 3,2 — 5,0 ммоль/дм3. Если уровень завышен, необходимо обратиться к специалисту, получить назначения и дополнительные анализы для выявления причины, — поясняет врач Борис Никулин. — Для снижения уровня холестерина иногда достаточно изменить образ жизни. Особенно это касается людей с ожирением и ведущих нездоровый образ жизни. Выполняя ряд рекомендаций в течение 6 — 8 недель можно улучшить свои показатели и сохранить здоровье без дополнительных лекарств.
Как снизить уровень холестерина без лекарств
Увеличить ежедневную физическую активность (больше гулять на свежем воздухе, следить за нормой шагов в день, добавлять легкие тренировки);
Нормализовать вес (при наличии лишнего веса в 10 и более кг, уровень холестерина повышается на 10%);
Отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя;
Отказаться от продуктов, богатых жирами (исключить животный жир, сливочное масло, молочные продукты повышенной жирности, свинину, бекон, субпродукты, колбасы, фастфуд, торты, сдобную выпечку);
Больше употреблять в пищу овощей, зелени, фруктов. Также обогатить свой рацион крупами, бобовыми.
- В моей практике встречается очень много перекосов в сторону фанатизма у тех, кто корректирует питание с целью снизить холестерин, — рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева.
Ошибки в питании тех, кто снижает уровень холестерина
Исключать жирные продукты, не обращая внимание на сладости и содержащиеся в них трансжиры (булка, конфета, шоколадка — жиры там есть, да еще и искусственные).
Переход на «молочные» сосиски, ветчину куриную. На самом деле, там много скрытого насыщенного жира.
После новостей, что «жиры реабилитировали», бесконтрольно их есть, а еще и не уменьшать углеводы в рационе.
Заменять молочные продукты с нормальной или повышенной жирностью на обезжиренные. В последних много сахара или крахмала — для густоты, а также они не дают насыщение, как итог — переедание.
Не стоит убирать раз и навсегда те или иные продукты, и делать какие-то стопроцентной основой своего рациона.
Можно ли алкоголь при высоком холестерине
- Умеренное употребление алкоголя (не более 50 мг в день крепких напитков, 200 мг красного или белого вина и не более 350 мл пива во время приема пищи) является приемлемым при условии, что уровень триглицеридов не повышен, а также если отсутствует гипертоническая болезнь и/или печеночная недостаточность, — говорится в официальных
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