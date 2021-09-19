Все знают, зачем надо контролировать уровень холестерина — чтобы уменьшить риск инсульта и инфаркта в будущем.

Закупорку или сужение сосудов гораздо чаще, чем тромбы, вызывает атеросклероз, возникающий в результате накопления и отложения в стенке сосудов в виде бляшек «плохого» холестерина.

Бляшки состоят в первую очередь из частиц низкой плотности «плохого холестерина», а также триглицеридов (это основная форма хранения жиров у человека. В высокой концентрации они увеличивают риск ишемической болезни сердца).