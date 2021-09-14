- Осенний сценарий развития эпидемии похож на весенний, когда все начиналось так же медленно и для многих неочевидно, а потом разгорелось с огромной силой?

- Сценарий немного хуже, потому что мы стартуем с более высокого уровня. Сейчас среднее семидневное количество выявляемых случаев в полтора раза, если не в два, выше, чем минувшей весной. Мы стартуем с худших позиций. Во что это выльется, неясно, потому что весной в тот самый момент, когда мы могли продолжить отслеживать начало волны, нам отключили всю статистику по ковиду . Поэтому аналогии проводить трудно. Но в принципе у нас уже имеется двухнедельный стабильный рост. И это плохо.

- По тому, как «стартовал» новый подъем, можно сказать о вероятном масштабе четвертой волны?

- На ранних этапах этого роста мы можем предсказать, как будут развиваться события. Но этот прогноз будет очень неопределенным, с большими допусками вверх и вниз. Мы не можем назвать ни дату, когда прекратится рост, ни потолок, которого он достигнет. В любом случае нас, скорее всего, ждет еще несколько недель подъема. Трудно представить, чтобы в городе, который не предпринимает никаких мер по ограничению и распространению инфекции, эпидемия вдруг сама собой остановилась. Скорее всего, мы опять достигнем некого «порога насыщения», как было в июне-июле. Каким он будет, неясно, потому что мы не понимаем, какое количество людей в Петербурге достаточно иммунизировано.

- Звучат такие цифры — миллион человек полностью привитых и около двух миллионов переболевших.

- Переболевших больше — от 50 до 60% населения Петербурга, потому что у нас 0,6% — это избыточная смертность. Порядка 32 с половиной тысяч человек.

- Такое количество переболевших людей способно серьезно снизить накал новой волны?

- Если бы речь шла об исходных штаммах коронавируса, скорее всего, этого было бы достаточно для того, чтобы у нас не было новой вспышки. Про дельту ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что она остается доминирующим штаммом. Если дельта прорвется в те сегменты общества, которые до сих пор не сталкивались с коронавирусом, то риски велики. Мы можем получить вспышку, сопоставимую с июньской.