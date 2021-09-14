Стартовый уровень своей нагрузки лучше определить вместе со специалистом, например, с врачом ЛФК. У пенсионерки, проработавшей в бухгалтерии всю жизнь, он будет определенно ниже, чем у бывшего лыжника. Важно следить и за тем, что это была действительно нагрузка. По словам врача, если человек крутит педали и может произносить связные предложения, то это вряд ли можно назвать тренировкой средней интенсивности.

Плавание

Правда, и у велотренировок есть минусы. Они не подойдут тем, у кого уже были раньше травмы суставов или ревматические заболевания, которые вызывают скованность движений и болезненность при сгибании-разгибании ног. Таким людям, по мнению кардиолога, хороший эффект даст плавание.

- Это еще один вид нагрузки, где нет ударности. Плавание в чем-то даже может быть лучше велосипеда, потому что задействуются разные группы мышц — и для движений руками и ногами, и для фиксации тела на поверхности воды. В воде минимум суставных движений, при этом можно добиться как средней интенсивности нагрузки, так и высокой. Не обязательно плавать на скорость, как на соревнованиях, но перемещаться по водной глади как Черепаха Тортилла тоже не вариант — это не тренировка, а просто нахождение в воде. С таким же успехом можно плавать в ванне. По-хорошему, у таких занятий должна быть разминка, также желательно привлекать тренера, который будет следить за нагрузкой и правильностью выполнения движений, — говорит доктор.

Движущаяся лестница

Еще один тренажер, который подходит для кардиотренировок — так называемая движущаяся лестница. Его принцип похож на эскалатор в метро.

- Надо только заранее определить свои максимальные возможности — это можно сделать на приеме у кардиолога в кабинете функциональной диагностики. В некоторых залах также проводят предварительную оценку фитнес-уровня. Можно выбрать скорость, встать на определенную пульсовую зону, например, задать 50-55% процентов максимальных возможностей и идти по 30-40 минут. Будешь обливаться потом, но это очень эффективная нагрузка на сердце — насос качает, сосуды сопротивляются. Типичная кардиотренировка, — поясняет доктор.