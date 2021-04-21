Крутим педали - «качаем» сердце и мозг. Врачи назвали пять причин в пользу покупки велосипеда

Кто-то покупает велосипед, чтобы без пробок и толкучки в транспорте добираться до работы, а кого-то больше прельщают физическая нагрузка и польза для здоровья. По словам врачей, у велопрогулок, действительно, много плюсов — они способны не только защитить от болезней сердца и сосудов, но и «накормить» мозг. Правда, в центре города они вряд ли так работают.

Велоспорт относится к кардиотренировкам, а значит, полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но дело не только в тренировке сердца. Петербургские врачи назвали «Доктору Питеру» основные плюсы, которые могут принести здоровью велопрогулки.

Тренируем выносливость и баланс

Как отмечает директор Института мозга человека им. Бехтеревой. главный внештатный специалист Петербурга по спортивной медицине Михаил Дидур, с помощью езды на велосипеде можно достичь рекомендованных ВОЗ нагрузок, необходимых для поддержания хорошей физической формы. При этом для катания на двухколесном средстве нужна ловкость и умение держать равновесие — без этого никуда не поедешь. А регулярная тренировка баланса и на «своих двоих» очень пригодится - улучшит координацию движений, защитит от падений и травм.

Кроме того, велосипед помогает укрепить мышцы. Когда мы крутим педали, конечно, прежде всего, включаются мышцы ног. Но не только — работают также суставы и связки, мышцы спины и даже пресса.

Тренируем дыхательную систему

- Поездки на велосипеде, особенно по мере увеличения скорости, позволяют улучшить резервные возможности дыхательной системы, а также восстанавливаться после перенесённых заболеваний. Но не надо забывать, что такая усиленная вентиляция легких все-таки полезна на велопрогулках за городом, в парке или хотя бы на окраине города, а не на оживленных трассах, где полно выхлопных газов и дорожной пыли. Если у человека нет возможности уезжать подальше от транспорта, лучше обратить внимание на велотренажеры, - советует Андрей Козырев, ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова.

Врачи часто говорят о пользе для здоровья быстрой ходьбы. Что безопаснее для органов дыхания в крупном мегаполисе — ходьба в быстром темпе или поездка на велосипеде? По словам пульмонолога, подсчитать конкретный вред от того или другого достаточно трудно — многое зависит от выбранного маршрута, скорости передвижения, а также времени в пути.

- Если человек едет и быстрее крутит педали, то частота дыхания увеличивается и за единицу времени через его легкие будет проходить больше воздуха, чем при ходьбе. Теоретически пешеход не так глубоко дышит, зато ему нужно больше времени для преодоления пути из точки А в точку В. Иначе говоря, велосипедист приедет быстрее пешехода, а значит, время экспозиции по вдыханию с воздухом вредных веществ у него будет меньше, - размышляет Андрей Козырев. - Однако оценить суммарное количество веществ, которые осядут в дыхательных путях у обоих, трудно. Будь то езда на велосипеде или ходьба по оживленным улицам - пользы для здоровья будет намного меньше, чем на природе. Хотя в любом случае действует принцип: лучше двигаться, чем сидеть перед телевизором.

Укрепляем сердце и сосуды

За счет увеличения кровотока велосипед — хорошее средство профилактики такого распространенного заболевания как варикозное расширение вен.

- В связи с тем, что ноги практически постоянно делают вращательные движения, кровоток в венах усиливается, что препятствует появлению застойных явлений в сосудах. Это важно для людей, страдающих варикозом, и для профилактики его развития, - говорит Николай Шелуханов, заведующий отделением восстановительного лечения Центра им. Алмазова, врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт.

Снижаем вес

- Любое движение связано с расходом энергии, но для реального снижения веса нужен комплекс мер, - напоминает Михаил Дидур, уточнив, что катание на велосипеде — только один из 10 необходимых пунктов списка, куда входит и правильное питание.

За час велосипедной прогулки со скоростью 10-12 км/час можно сжечь около 700-840 ккал (при весе 70 кг). Примерно такое же количество калорий содержится в 100 гр майонеза, сливочного масла или в 150 гр салями. Чем больше скорость или вес человека, тем больше калорий тратится.

Улучшаем настроение и даем «пищу» для мозга

Казалось бы, крутишь педали — качаешь ноги. Но оказывается, велосипедные прогулки хорошая тренировка и для головы.

- Мозг активно участвует в планировании маршрута, ориентации в потоке пешеходов и транспорта, соизмерении скорости движения и так далее. Кроме того, меняющийся ландшафт, красоты природы или городской архитектуры, возможность наблюдать за линией горизонта — все это усиливает выработку гормона «радости» и улучшает настроение, - говорит Михаил Дидур.

Идея о вреде велосипеда для мужчин — миф

По словам главного внештатного специалиста по спортивной медицине Михаила Дидура, влияние регулярных велосипедных поездок на развитие застойных процессов в органах малого таза и вред двухколесного средства для мужского здоровья, не более чем миф. Как отмечает врач, даже у настоящих спортсменов в списке «профзаболеваний» такие проблемы не значатся.

- Профессиональные велосипедисты часто страдают от гастропатологии, например, проблем с желчным пузырем. Все из-за «каплевидной» формы тела, которую надо принимать в седле для уменьшения аэродинамического сопротивления. А при обычных велосипедных прогулках можно сидеть прямо или в легком наклоне с опорой на руль, никак не мешая нормальной работе ЖКТ, - объясняет врач.

Защита от травм нужна всем и сразу

Подстраховаться от неудачных падений желательно и мужчинам, и женщинам. По словам спортивного врача, вместе с покупкой велосипеда надо сразу озаботиться защитной экипировкой, а также светоотражательными деталями на одежде и велосипеде. Важно также правильно подобрать модель байка — в зависимости от того, где вы собираетесь кататься (по улицам, по лесу, по пересеченной местности и так далее). Если же вы хотите колесить по городу, то для профилактики возможных травм эксперт рекомендует заранее продумывать маршрут и остерегаться открытых люков.

Кому не стоит садиться в седло

Как рассказал Михаил Дидур, велотренировки входят в программы реабилитации при многих заболеваниях. Однако у них, как и в любом виде спорта, есть свои ограничения. Так, от занятий на велосипеде надо отказаться всем, у кого бывают головокружения и есть риск потери сознания — например, страдающим эпилепсией, нарушениями сердечного ритма.

- Таким пациентам как в воду заходить рискованно, так и садиться на велосипед. Потеря сознания в таких случаях может обернуться серьезными травмами, а иногда и стоить жизни», - уточняет доктор.

Как добавляет Николай Шелуханов, врач НМИЦ им. Алмазова, при серьезных заболеваниях перед покупкой велосипеда надо проконсультироваться с лечащим врачом. К примеру, такой вид тренировок не подходит недавно перенесшим инфаркт миокарда, инсульт, операции на сердце и тем, кого мучают боли в поясничном отделе позвоночника.

Частота — вопрос цели

Сколько раз в неделю кататься на велосипеде — зависит от того, с какой целью вы это делаете. Считается, что для поддержания физической формы достаточно двух раз в неделю. А для тренировки выносливости или силы нужно больше.

- С учетом стажа тренировок и уровня физической подготовки на начальном этапе лучше заниматься 1–2 раза в неделю, при средней физической подготовке - 2–3 раза в неделю, хорошо адаптированным к занятиям спортом - 4–6 раз в неделю, - считает Николай Шелуханов, заведующий отделением восстановительного лечения Центра им. Алмазова.

Пить или потерпеть?

Собираясь на велопрогулку, не ешьте слишком плотно и не забудьте взять с собой чистую питьевую воду (негазированную, без всяких добавок). По словам Михаила Дидура, желательно рассчитывать на две пол-литровые бутылки.

- При любой тренировке не надо терпеть жажду - восполняйте водно-солевой баланс максимум в течение получаса. Пейте медленно, маленькими глотками до утоления жажды, - советует спортивный врач.

Если же вы собираетесь в длительный заезд на природе, можно захватить с собой «перекус». Лучше всего подойдут «энергетические» батончики — например, зерновые. После велотренировки можно долго не ждать и при желании сразу поесть поплотнее.

Надежда Крылова

© Доктор Питер