22 минуты спорта в день снижают риск тяжелого течения COVID-19. Пять способов начать двигаться больше

Согласно новому исследованию, постоянная физическая активность снижает риск тяжелого течения COVID-19. Причем, двигаться в течение дня, чтобы снизить риски, нужно не так уж много - всего 22 минуты. Как стать более спортивным и получать удовольствие от жизни, рассказали эксперты.

В исследовании, опубликованном в Британском журнале спортивной медицины, приняли участие почти 50 000 взрослых с COVID-19. Ученые выяснили, что те, кто занимался спортом не менее 150 минут в неделю (22 минуты в день), избежали госпитализации и в целом переносили ковид не в тяжелой форме.

ВОЗ подтверждает, регулярные физические упражнения повышают иммунитет, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и легких и физическое здоровье в целом.

Как же начать двигаться больше? Достаточно давать себе нагрузку всего в течение 22 минут в день, советуют эксперты. Это не означает, что вам придется покупать абонемент в спортзал или домашнюю беговую дорожку. Достаточно внести минимальные коррективы в свой образ жизни и режим дня, и вы легко достигнете цели.

Вот пять простых и эффективных правил, которые помогут вам. Перед началом тренировок обязательно нужно проконсультироваться с врачом и перестать заниматься, если вы чувствуете недомогание.

1. Регулярно гуляйте

Прогулка быстрым шагом - одно из самых недооцененных, но при этом укрепляющих здоровье и сжигающих жир упражнений, доступных человеку. Не стоит сбрасывать его со счетов.

2. Практикуйте короткие тренировки

В рекомендациях не указано, что вы должны тренироваться строго по 22 минуты в день, важнее общий показатель - 150 минут в неделю. Вы можете разбить тренировки на любые временные рамки, наиболее для вас подходящие. Но эксперты все же рекомендуют тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, остановить свой выбор на нескольких коротких тренировках в течение дня. Например, делать упражнения шесть раз в день по четыре минуты, или четыре - по шесть.

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3. Тренируйтесь умнее, а не дольше

Очень важно и то, как вы тренируетесь. Эффективнее всего ежедневные 22 минуты спорта посвятить интенсивной интервальной тренировке. Она состоит из пяти упражнений по минуте каждое, которые надо повторить 4 раза. Найти такие комплексы можно в Интернете, также есть приложения в смартфоне, которые будут контролировать их выполнение и считать за вас время.

В комплекс могут входить упражнения с собственным весом - например, отжимания, приседания, выпады, прыжки и так далее. Добавьте пару минут на разминку и восстановление, и вы легко достигнете тех самых ежедневных 22 минут.

4. Вернитесь к игре

Вспомните детство, какие игры и спортивные секции вам нравились? Если вас увлекал баскетбол, найдите группу единомышленников, которая регулярно проводит матчи. Возможно, вы занимались боевыми искусствами или боксом, теннисом, катались на велосипеде? Найдите себе компанию и начните вновь заниматься вместе. Подстегнуть вашу физическую активность помогут дети и внуки. Водите ребенка в бассейн? Не сидите в раздевалке, а составьте ему "конкуренцию", устроив заплыв на соседней дорожке.

5. Отслеживайте свою активность

Люди склонны занижать время, которое они уделяют спорту. Поэтому не расслабляйтесь и не доверяйте самому себе. В помощь - любые гаджеты, браслеты здоровья, приложения в смартфоне и даже бумажный дневник, куда можно записывать сколько и каких упражнений вы выполнили. Недавнее исследование показало, что люди, имеющие фитнес-браслет, ходят на километр больше, чем те, у кого нет умного гаджета.