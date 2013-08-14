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Отсутствие секса может привести к проблемам со здоровьем. Врач назвал, кто рискует больше всего

10:50, 01.04.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев

Отсутствие секса может стать причиной серьезных заболеваний мочеполовой системы и даже неврологических проблем. Какой период воздержания может быть безопасным, чтобы не нажить проблем со здоровьем, разъяснил врач-сексолог.

Отсутствие секса может привести к проблемам со здоровьем. Врач назвал, кто рискует больше всего
Фото: pixabay.com

Сексуальное воздержание связано с риском развития ряда заболеваний. Об этом предупреждает психотерапевт и врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Длительное отстутствие интимной жизни для мужчин и женщин может стать причиной психологических проблем, неврастении и не только. 
Отсутствие секса способствует развитию мастопатии и миомы у женщин.  Последнюю иногда даже называют "монашьей болезнью".

Мужчины же рискуют заработать проблемы с урогенитальным трактом, эректильную дисфункцию. Вероятно также снижение полового влечения и ранняя андропауза. 

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Эксперт отметил, что речь идет о длительном воздержании - несколько месяцев или даже лет. Если секса нет несколько дней или даже недель, то это нормально, рассказал РИА Новости Евгений Кульгавчук.

"Важно не допускать долгого отдыха, когда недели воздержания сменяются месяцами. У мужчин старше 40 лет в таком случае возрастает риск вообще не вернуться в "большую игру", - полагает врач.

Как ранее рассказывал "Доктору Питеру" Дмитрий Ильин, уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы, регулярный секс поможет снизить риск развития рака простаты: "Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается".

Рубрики: Урология

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