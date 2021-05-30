Авторы работы хотели узнать, как время выполнения упражнений может повлиять на метаболизм жиров и уровень сахара в крови. Для этого добровольцев в течение 5 дней кормили пищей, на 65% состоящей из жиров. Одновременно они посещали лабораторию для выполнения дополнительных тестов. Затем участников разделили на 3 группы — одни тренировались в течение 5 дней, начиная в 6:30 утра, вторые — в 6:30 вечера, а третьи вообще не занимались спортом — они вошли в контрольную группу. Режим тренировок был одинаковым — чередование коротких интенсивных упражнений на велотренажерах в один день с более легкими и продолжительными — на следующий. При этом все продолжали употреблять жирную пищу. В конце эксперимента испытуемые повторили первоначальные тесты.

Результаты оказались следующие. После первых пяти дней жирного питания у мужчин поднялся уровень холестерина, особенно «плохого» (ЛПНП). Кроме того, в их крови обнаружили маркеры, связанные с метаболическими и сердечно-сосудистыми рисками. Утренние упражнения мало помогли смягчить эффект такой диеты — в этой группе у участников был также повышен холестерин и сохранились «молекулярные» маркеры, как и у тех, кто продолжал вести сидячий образ жизни. Вечерние же тренировки смогли уменьшить последствия неправильного питания. После 5 вечерних тренировок у волонтеров наблюдался более низкий уровень холестерина, а также улучшились показатели уровня сахара в крови в течение ночи.