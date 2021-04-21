Можно ли понизить уровень холестерина без лекарств: 5 мифов о лечении атеросклероза

С высоким холестерином в крови можно бороться без таблеток, но дело это нелегкое и не всегда дает нужный результат. Даже занятия спортом, которые в целом повышают тонус и полезны для сердца и сосудов, на «плохой» холестерин — основную причину развития атеросклероза действуют слабее, чем правильное питание. Советы и «страшилки» о профилактике этой болезни «Доктор Питер» попросил прокомментировать кардиолога Асият Алиеву, руководителя центра атеросклероза и нарушений липидного обмена НМИЦ им. Алмазова.

Миф 1. Атеросклероз можно вылечить

- Атеросклероз нельзя вылечить, можно лишь «затормозить» его развитие. Один из самых частых вопросов, который задают пациенты: «Если лечить атеросклероз, бляшки в сосудах исчезнут?». Липопротеиды низкой плотности, которые обычно называют «плохим» холестерином, - это кирпичики для «строительства» холестериновых бляшек. Убираем кирпичики — бляшки перестают расти. На фоне лечения они могут, образно говоря, «ссохнуться», но полностью не исчезнут. Кроме того, терапия сделает их стабильными. Ведь проблема не всегда в увеличении размеров бляшки, которая по мере роста перекрывает просвет сосуда. Важна также ее структура. Иногда бляшка маленькая, но рыхлая, поэтому склонна к разрывам - оторвавшийся кусочек тоже может привести к инфаркту или инсульту.

Холестерин - строительный материал клеточных мембран, который синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. Это органическое соединение необходимо для выработки желчных кислот, половых гормонов, витамина D. По химическому строению относится к классу спиртов, поэтому иногда его называют «холестерол».

Миф 2. Занятия спортом снижают уровень «плохого» холестерина

- Отчасти миф. Физическая активность в целом хороша для профилактики болезней сердца и сосудов, но на уровень «плохого» холестерина воздействует слабо. В то же время занятия спортом могут повышать уровень «хорошего» холестерина в крови - врачи наблюдают такой эффект у профессиональных спортсменов. Чтобы занятия приносили пользу, важна регулярность. Пусть это будут непродолжительные и не слишком интенсивные нагрузки, но их надо стараться выполнять до 4-5 раз в неделю.

Для здоровья сердца и сосудов нужна динамическая, аэробная нагрузка — не надо поднимать штанги. Для кардиотренировки подходят ходьба в быстром темпе, бег, катание на велосипеде, большой теннис, плавание, футбол. Каждый выбирает по своим предпочтениям и исходной подготовке. Но в любом случае, начинать надо постепенно — резкие перемены в плюс не пойдут.

Миф 3. Крепкий алкоголь «чистит» сосуды и защищает от атеросклероза

- Одно из недавних зарубежных исследований было посвящено влиянию вина на риск развития болезней сердца и сосудов. Оно показало, что у тех, кто раньше длительно, но понемногу употреблял вино, такой риск был не выше, чем у тех, кто его не пил. Однако многие истолковали тогда это исследование неверно, посчитав что, если начать пить вино, можно улучшить здоровье сердца и сосудов. Это не так.

«Крупного исследования, которое бы подтверждало, что водка или другой крепкий алкоголь каким-то образом «очищает» сосуды от «плохого» холестерина, я не припомню. Спиртные напитки ни для кого не полезны, тем более для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. Мы всегда хотим волшебную таблетку, но ее нет. Идея - в регулярном соблюдении комплекса мер, по сути — формировании правильного образа жизни», - говорит Асият Алиева.

Миф 4. Бороться с высоким холестерином можно только с помощью статинов

- Отчасти миф. Уровень холестерина можно снизить без таблеток, но только если норма превышена не сильно, а риск заработать инфаркт или инсульт в ближайшие 10 лет невелик. Решение о назначении статинов (одни из самых распространённых препаратов, понижающих уровень «плохого» холестерина) врачи принимают исходя из результатов липидограммы (анализ крови на холестерин и его фракции) и сердечно-сосудистого риска.

Сердечно-сосудистый риск рассчитывается индивидуально по специальной шкале SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). При расчете врачи учитывают возраст, наследственность, курение, показатели артериального давления, сопутствующие заболевания и так далее. В итоге пациент оказывается в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне риска. Нормы «плохого» холестерина в крови (липопротеины низкой плотности или ЛПНП) для каждой из них разные: для зеленой (низкий риск) норма 3.0 ммоль/л, для желтой (умеренный риск)— 2.6 ммоль/л, для оранжевой (высокий риск) — 1.8 ммоль/л, для красной (очень высокий риск) — 1.4 ммоль/л.

В «зеленой» или «желтой» зоне можно попытаться обойтись без лекарств. Но у диеты, как и у таблеток есть свой процент эффективности. Показатель для «плохого» холестерина «5.0 ммоль/л» и более — серьезный знак. С такими результатам пациент автоматически попадает в «красную» зону - здесь только заменой продуктов в меню (ограничением насыщенных жиров, отказ от сладостей, красного мяса) проблему не решить. С пищей человек получает лишь небольшую долю холестерина — большая его часть вырабатывается в организме.

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Миф 5. Прием статинов повышает риск развития рака, слабоумия, сахарного диабета

- Отчасти миф. Доказано, что прием статинов увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа, но ненамного — один впервые выявленный случай СД на 255 пациентов, получавших лечение статинами в течение 4 лет. Но несмотря на это, врачи рекомендуют «антихолестериновую» терапию даже тем, у кого диабет уже есть. Это заболевание само по себе включено в список факторов риска по инфаркту и инсульту, а вместе с высоким холестерином способно привести к сосудистой катастрофе гораздо быстрее.

Повышенные риски развития деменции, онкологических заболеваний при приеме статинов не подтвердились ни в одном из последних крупных исследований.

Надежда Крылова

© Доктор Питер