Если вам нужно подняться на этаж выше первого — выбирайте не лифт, а лестницу. Такие советы врачей подкрепляются научными исследованиями. Доказано, что регулярный подъем и спуск по лестнице снижает риск смерти, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, нормализует давление, уровень сахара в крови, а также снижает холестерин.

Новое исследование показывает, что подъем по лестнице является хорошей альтернативой тренажерному залу для пациентов с сердечными заболеваниями. Его участниками стали люди, у которых была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Они ежедневно поднимались на шесть пролетов по 12 ступенек в каждом. После передышки делали еще два аналогичных подъема. В итоге у всех было зафиксировано улучшение состояния сердца и легких, а мышцы укрепились.

Ученые доказали, что всего лишь две минуты подъема по лестнице несколько раз в день помогают снизить общий уровень холестерина и увеличить уровень «полезного». Исследования показывают, что у людей, которые в течение недели поднимаются на 55 лестничных пролетов, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.