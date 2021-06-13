Если вам нужно подняться на этаж выше первого — выбирайте не лифт, а лестницу. Такие советы врачей подкрепляются научными исследованиями. Доказано, что регулярный подъем и спуск по лестнице снижает риск смерти, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, нормализует давление, уровень сахара в крови, а также снижает холестерин.
Новое
Ученые доказали, что всего лишь две минуты подъема по лестнице несколько раз в день помогают снизить общий уровень холестерина и увеличить уровень «полезного». Исследования показывают, что у людей, которые в течение недели поднимаются на 55 лестничных пролетов, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
С чисто физиологической точки зрения, при подъеме и спуске по лестнице задействованы большинство мышц нижней части тела. Но самое главное — усиленно работает сердце. Подъем по ступенькам можно сравнить с тренировкой высокой интенсивности, а спуск — с умеренной.
Согласно данным, представленным на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), подъем на четыре лестничных пролета менее чем за минуту свидетельствует о хорошем здоровье сердца.
- «Лестничный тест» — это простой способ проверить здоровье вашего сердца, -
Отмечается, что пульс при выполнении теста не должен превышать 150 ударов в минуту.
Ранее похожий тест был предложен кардиологом академиком Амосовым. За 4 минуты надо подняться по лестнице на как можно более высокий этаж. Отличные показатели, если вам удастся подняться до 15 этажа, очень плохие — если меньше, чем на седьмой. Средние — 11 этаж.
Важно, что необязательно искать высотку, чтобы пройти «лестничный тест». Амосов предлагал считать спуск за треть подъема. То есть, если вы поднялись, например, на три этажа и спустились вниз — это считается за 4 этажа.
Важно отметить, что скорость сжигания калорий выше при подъеме по лестнице по сравнению с другими видами активности, такими как ходьба или бег.
Комментарии0