По внешним признакам предположить, грозит ли вам инфаркт, вполне реально — например, высоки риски у полных и курящих людей. Но совершенно точно понять, стоит ли бояться сердечного приступа, можно, сдав три анализа крови. Причем, предупредить катастрофу можно сильно заранее,
- Важнейший показатель, по которому судят о риске сосудистых катастроф и который у человека формируется уже к двум годам, и не меняется в течение всей жизни — липопротеин А (комплекс из двух молекул, липопротеина низкой плотности (ХЛНП) и белка аполипопротеина А), — говорит кандидат медицинских наук Анна Кореневич, — Этот анализ достаточно сдать только один раз в жизни, чтобы раз и навсегда определить наличие или отсутствие повышенного риска раннего атеросклероза, а значит риска внезапной смерти и других серьёзных осложнений — инфаркта, инсульта, гангрены. У разных людей этот показатель может отличаться в 1000 раз.
Кардиолог отмечает, что у жителей Средиземноморья и Японии показатели липопротеина А в среднем в несколько раз ниже, чем у этнических индусов и южноафриканцев. Этим фактом можно объяснить сравнительно более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и более высокую продолжительность жизни в странах Средиземноморья и Японии.
По словам врача, уровень липопротеина А выше 0,5 г/л четко указывает на повышение риска инфаркта у человека в два раза, даже если он не курит, не пьет алкоголь, занимается спортом, не страдает от высокого давления и у него нет диабета и тяжелой наследственности.
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- Это те самые люди, которые не пьют, не курят, с нормальной массой тела и регулярными физическими нагрузками, но у которых совершенно неожиданно даже для кардиологов происходят внезапные инфаркты или инсульты, — отмечает Анна Кореневич.
Если у вас высокий липопротеин А, то еще один показатель может предупредить, что риск инфаркта у вас возрастает уже в 12 раз — это повышенный (больше 3,5 ммоль/л) уровень плохого холестерина ХЛНП (липопротеиды низкой плотности).
А если вы сдадите еще один анализ — и он покажет уровень аминокислоты гомоцистеина более 14 мкмоль/л, — то риск сердечного приступа или инсульта возрастает в 30 раз, предупреждает кардиолог.
— Эти риски рассчитаны для здоровых людей без традиционных факторов риска — ожирения, курения, сахарного диабета, отягощенной наследственности. При наличии даже одного из них и при повышении трех показателей риски умереть в молодом возрасте растут в геометрической прогрессии, — отмечает Анна Кореневич.
Кому в первую очередь надо сдать анализ на липопротеин А:
у кого в семье был диагностирован ранний атеросклероз или была внезапная смерть до 45 лет одного из родственников,
если вы курите, у вас есть ожирение, нарушение обмена веществ, диабет, вы мало двигаетесь, пьете много алкоголя или вам больше 60 лет,
если до 45 лет у вас проявились ишемическая болезнь сердца, головного мозга или артерий ног, диабет или болезнь почек,
при планировании операций на сердце: стентирование или шунтирование для оценки риска рецидива, раннего тромбоза и рестенозов (повторного сужения сосудов).
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