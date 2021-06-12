Кардиолог отмечает, что у жителей Средиземноморья и Японии показатели липопротеина А в среднем в несколько раз ниже, чем у этнических индусов и южноафриканцев. Этим фактом можно объяснить сравнительно более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний и более высокую продолжительность жизни в странах Средиземноморья и Японии.

По словам врача, уровень липопротеина А выше 0,5 г/л четко указывает на повышение риска инфаркта у человека в два раза, даже если он не курит, не пьет алкоголь, занимается спортом, не страдает от высокого давления и у него нет диабета и тяжелой наследственности.

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- Это те самые люди, которые не пьют, не курят, с нормальной массой тела и регулярными физическими нагрузками, но у которых совершенно неожиданно даже для кардиологов происходят внезапные инфаркты или инсульты, — отмечает Анна Кореневич.

Если у вас высокий липопротеин А, то еще один показатель может предупредить, что риск инфаркта у вас возрастает уже в 12 раз — это повышенный (больше 3,5 ммоль/л) уровень плохого холестерина ХЛНП (липопротеиды низкой плотности).

А если вы сдадите еще один анализ — и он покажет уровень аминокислоты гомоцистеина более 14 мкмоль/л, — то риск сердечного приступа или инсульта возрастает в 30 раз, предупреждает кардиолог.

— Эти риски рассчитаны для здоровых людей без традиционных факторов риска — ожирения, курения, сахарного диабета, отягощенной наследственности. При наличии даже одного из них и при повышении трех показателей риски умереть в молодом возрасте растут в геометрической прогрессии, — отмечает Анна Кореневич.