Пандемия коронавируса сорвала летние отпуска россиян: курорты, на которых многие привыкли отдыхать, теперь недоступны или же попасть туда можно, сделав несколько пересадок. Некоторые страны пускают только с прививочным сертификатом, а некоторые — требуют сдавать ПЦР-тест в аэропортах или сидеть по приезде на карантине.
Рассказываем, на каких условиях принимают туристов на самых популярных курортах.
Абхазия
В эту страну въезд из России разрешен еще с 1 августа 2020 года. При пересечении границы не потребуется тест на COVID-19. Карантин для туристов также не предусмотрен.
Великобритания
Чтобы посетить эту страну, вам понадобится чуть больше, чем стандартный отпуск в две недели. А все из-за карантина, который предусмотрен для прибывающих из «желтой зоны», в нее входит и Россия. Туристы должны сдать тест дважды — на второй и восьмой день после прилета. При этом тесты надо заранее заказать и оплатить (около 200 фунтов) на официальном сайте правительства Великобритании. После въезда в страну режим самоизоляции продлится 10 дней. Срок можно сократить, если сдать ПЦР еще и на пятый день самоизоляции. Тогда на карантине вы проведете неделю. И все равно должны будете пройти тестирование на 8 день.
Венесуэла
Авиасообщение возобновили 1 апреля 2021 года. Ограничений на въезд туристов страна не вводила. Перед поездкой необходимо уведомить государственные службы о предстоящем визите. С собой возьмите свежие результаты теста на COVID-19, сделан он должен быть не позднее, чем за 72 часа до прибытия. В аэропорту за ваш счет (80 долларов США) вам проведут экспресс-тестирование. Соблюдение 14-дневного карантина рекомендовано, но не обязательно.
Греция
Открыты границы для иностранных туристов 14 мая. Путешественникам потребуется один из трех документов, подтверждающих, что они не заражены коронавирусом. Это может быть сертификат вакцинации от COVID-19 (через 14 дней после второй прививки); ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не менее за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антигены (не ранее чем за 24 часа до вылета); Справка о перенесенной коронавирусной инфекции (с момента выздоровления должно пройти от 2 до 9 месяцев). Некоторых пассажиров после прилета будут выборочно тестировать в аэропорту. Если у туриста обнаружат коронавирус, то его ждет 14 дней карантина;
Грузия
Россия пока не возобновила прямого авиасообщения с Грузией, добраться можно только с пересадкой. Перед въездом в страну воздушным транспортом турист должен заполнить анкету: указать, какие страны посещал за последние 14 дней, где планирует жить в Грузии и нужно оставить свои контакты. Если есть сертификат вакцинации, подтверждающий, что человек уже получил 2 компонента, то ПЦР-тест не нужен. Остальным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета;
Египет
Все въезжающие в Египет обязаны в аэропорту предъявить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь при заражении COVID-19. ПЦР-тест должен быть на английском или арабском языках, сделать его нужно не более чем за 72 часа до вылета. Пассажиры без справок могут сдать тест за 30 долларов. Карантин по прибытии не требуется;
Исландия
Российские туристы могут попасть в эту страну со справкой, которая подтверждает, что они уже переболели COVID-19. Подходят лабораторное заключение о наличии антител IgG или положительный результат ПЦР-тест старше 2 недель. А вот сертификат о прививке, сделанной в России, не подходит. Так как ни один из российских препаратов пока не одобрен ВОЗ. Накануне, но не ранее чем за 72 часа до времени прибытия, и не позднее суток до запланированного вылета, потребуется заполнить специальную форму на сайте
Казахстан
Въезд разрешен только прямыми рейсами из России, или через третьи страны, с которыми Казахстан восстановил авиасообщение. На границе вам потребуется предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирус, который вы получили не менее чем за трое суток до прибытия.
Кипр
Прямые рейсы из России есть, можно лететь без пересадок. Карантин по прибытии не требуется. ПЦР-тест должен быть на английском языке, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Еще один тест нужно сдать после прилета в аэропорту, стоимость — 30 евро. Результат придется ждать на самоизоляции в отеле. ПЦР-тесты не нужны для привитых «Спутником V» или одной из вакцин, одобренных в ЕС. Страховка от COVID-19 не требуется;
Ливан
Въезд в страну для россиян открыли 10 июня 2021 года. Все туристы обязаны предъявить отрицательные тесты на коронавирус. Мазки должны взять не позднее 96 часов на момент прибытия в Ливан. Это правило не касается детей до 12 лет. Также, потребуется заполнить специальную анкету на сайте covid.pcm.gov.lb. Вам придет разрешение на электронную почту или sms, которое вы предъявите представителю авиакомпании. Туристам потребуется установить приложение «COVIDLEBTRACK». Режим самоизоляции длится 72 часа. Не касается он тех, кто перенес коронавирус и имеет результаты теста на антитела.
Люксембург
Авиасообщение с Россией возобновилось 10 июня 2021 года. Для въезда в страну вам потребуется отрицательный тест на коронавирус.
Маврикий
Авиасообщение возобновлено с 10 июня. Все туристы должны пройти тестирование на коронавирус перед посадкой в самолет и в первый, седьмой и четырнадцатый день после прилета.
Мальдивы
Для поездки в эту страну туристам потребуется сдать тест ПЦР не ранее чем за 96 часов до отлета. А за 24 часа — заполнить анкету на сайте imuga.immigration.gov.mv. Так же обязательно распечатайте подтверждение брони отеля.
Мексика
Авиасообщение с Россией возобновилось. Для въезда вам потребуется заполнить анкету о состоянии здоровья, вероятных контактах с инфицированными COVID-19. Опросник можно заполнить как в бумажном виде, так и на сайте afac.hostingerapp.com.
ОАЭ
Прямое авиасообщение с Россией возобновилось со 2 сентября 2020 года. Обязательна справка об отрицательном ПЦР на коронавирус. Тест необходимо пройти не ранее 96 часов до въезда. Также туристы пройдут тестирование в аэропорту прилета. Необходима страховка, которая покрывает расходы на лечение при коронавирусе.
Сейшельские острова
Обязательно возьмите с собой результаты ПЦР-теста, сданного не позднее 72 часов до даты поездки. Потребуется разрешение на въезд, его получают в электронном виде на портале: seychelles.govtas.com, услуга эта платная. В аэропорту всех прибывающих ждет медосмотр. Если вдруг обнаружат COVID-19, вас отправят на обязательный карантин за свой счет, поэтому всем путешественникам настоятельно рекомендуют заранее купить медстраховку.
Сербия
Чтобы въехать в эту страну, туристам потребуется отрицательный ПЦР-тест, который сделан не раньше чем за 48 часов до въезда. Запаситесь масками, так как их обязательно надевать в общественных местах.
Таджикистан
На въезд в страну потребуется отрицательный тест на коронавирус, проведенный не ранее 72 часов до прибытия.
Таиланд
Регулярное авиасообщение с страной восстановлено. Перед поездкой турист обязан оформить полис медицинского страхования. Требуется ПЦР-тест на английском языке, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. После приземления туристов ждет 14-дневный карантин — покидать номера запрещено. Выбрать и забронировать отель нужно заранее, бронь будут проверять перед вылетом. Также перед поездкой нужно получить сертификат о въезде (СОЕ), его тоже проверят;
Тунис
Долететь до страны можно с пересадками. Перед поездкой нужно будет заполнить специальную онлайн-форму о состоянии здоровья и скачать приложение, которое будет отслеживать контакты. Тест на COVID-19 требуется на английском, французском или арабском. Он должен быть сделан не менее чем за 72 часа до вылета. Документ должен быть только в распечатанном виде с печатью и QR-кодом, электронный не примут. С 1 июня туристы, у которых есть сертификат о полной вакцинации, освобождаются от необходимости предоставлять ПЦР-тесты и проходить карантин. Сертификат о вакцинации «Спутником V» тоже подойдет. Страховка от COVID-19 не требуется.
Черногория
Добраться до страны можно с пересадками. Карантин по прибытии, тест на COVID-19 и страховка не требуются. В стране продолжает действовать комендантский час, запрещено проведение любых экскурсий.
Эфиопия
Все пассажиры, которые прилетают в страну, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР. Тест на коронавирус необходимо сдать не ранее чем за 120 часов до прибытия.
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