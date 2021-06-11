Пандемия коронавируса сорвала летние отпуска россиян: курорты, на которых многие привыкли отдыхать, теперь недоступны или же попасть туда можно, сделав несколько пересадок. Некоторые страны пускают только с прививочным сертификатом, а некоторые — требуют сдавать ПЦР-тест в аэропортах или сидеть по приезде на карантине.

Рассказываем, на каких условиях принимают туристов на самых популярных курортах.

Абхазия

В эту страну въезд из России разрешен еще с 1 августа 2020 года. При пересечении границы не потребуется тест на COVID-19. Карантин для туристов также не предусмотрен.

Великобритания

Чтобы посетить эту страну, вам понадобится чуть больше, чем стандартный отпуск в две недели. А все из-за карантина, который предусмотрен для прибывающих из «желтой зоны», в нее входит и Россия. Туристы должны сдать тест дважды — на второй и восьмой день после прилета. При этом тесты надо заранее заказать и оплатить (около 200 фунтов) на официальном сайте правительства Великобритании. После въезда в страну режим самоизоляции продлится 10 дней. Срок можно сократить, если сдать ПЦР еще и на пятый день самоизоляции. Тогда на карантине вы проведете неделю. И все равно должны будете пройти тестирование на 8 день.

Венесуэла

Авиасообщение возобновили 1 апреля 2021 года. Ограничений на въезд туристов страна не вводила. Перед поездкой необходимо уведомить государственные службы о предстоящем визите. С собой возьмите свежие результаты теста на COVID-19, сделан он должен быть не позднее, чем за 72 часа до прибытия. В аэропорту за ваш счет (80 долларов США) вам проведут экспресс-тестирование. Соблюдение 14-дневного карантина рекомендовано, но не обязательно.