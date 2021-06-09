Александр Драган
Эпидемиология
Аналитик открытых данных, маркетолог
- Еще в мае я отмечал, что ситуация с эпидемией в России взрывоопасная, — говорит Александр Драган. — И сейчас все обернулось тем, чем должно было: взрывным ростом. В Москве после двухнедельного спада новых госпитализаций в мае возобновился рост — третья волна, которая началась еще в конце марта, разгоняется. Рост такой, какого мы не видели с апреля 2020-го: только за последнюю неделю число госпитализаций выросло на 30% — ни осенью, ни зимой не было роста более 17% за неделю. Особенно тревожно, что госпитализации скакнули с 1200 до 1550 буквально за день — такие стремительные рывки последний раз были тоже в апреле 2020-го.
Третья волна, которая началась еще в конце марта, разгоняется.
В Москве за последнюю неделю госпитализировали 9176 человек, это в среднем 1311 в сутки, это практически уровень середины ноября. В ноябре избыточная смертность в Москве составила 4,7 тысячи человек, напоминает эксперт.
Власть прячет коронавирусную статистику
В Петербурге уже несколько дней горожане вновь видят очереди машин скорой помощи в приемные покои городских ковидных больниц. Главврачи рассказывают, что стационары забиты — приходится класть людей в коридорах.
- Быстро ухудшается Петербург: госпитализации выросли до 700 в сутки —еще в начале мая в среднем госпитализировали по 280−350 человек в сутки, рост за месяц с небольшим — в 2−2,5 раза, — говорит Александр Драган. — Такой быстрый рост был, как и в Москве, только во время первой волны эпидемии. Петербург уже подошел к пиковому уровню первой волны, когда максимум госпитализировали по 750 человек, а темпы только растут.
Но с 3 июня перестали публиковать информацию о количестве заболевших, госпитализируемых и умерших в Петербурге. До этого на сайте правительства Петербурга каждый день публиковался информационный бюллетень Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции, из которых граждане и независимые аналитики получали оперативную информацию о развитии эпидемии и противоэпидемических мерах.
- Без бюллетеней Межведомственного совета мы слепы, — говорит Алексей Куприянов. — Необходимо срочно восстановить публикацию данных в прежнем формате или, хотя бы, предоставить доступ к данным в ретроспективе. Если это не будет сделано, из открытого доступа исчезнет важный источник временных рядов данных, которые могут быть использованы в прогнозировании и моделировании эпидемии. Отсутствие полной и правдивой информации о ходе эпидемии препятствует принятию обоснованных управленческих решений и не позволяет аргументировать необходимость противоэпидемических мер в диалоге с гражданами.
Несмотря на то, что публикация бюллетеней прекратилась, признаки ухудшения ситуации видны в оперативных данных по ковид-ассоциированной смертности на сайте «Стопкоронавирус.рф», уточняет эксперт. 8 июня от ковида умерли 49 человек, такие цифры были в начале октября 2020 года — в самый разгар второй волны эпидемии.
При этом, снижаются темпы вакцинации. За неделю — почти в полтора раза.
Ленобласть тоже в списке
- Ситуация ухудшается не только в столицах, — рассказывает Александр Драган. — Пошел резкий рост в Мурманской области: только за последнюю неделю число госпитализированных выросло на 33%, область экстренно разворачивает дополнительный коечный фонд. В Иркутской области число пациентов в госпиталях также выросла на 33% за неделю, в Новосибирской области —на 25% за последние десять дней, в Дагестане рост на 34% за две недели, в Крыму —на 11% за неделю. Начался быстрый рост в Кировской области, которая больше месяца держалась на одном уровне —тут +33% госпитализированных за неделю, и темпы растут. Вновь пошла в рост Белгородская область, где в конце мая-начале июня был небольшой спад, и прибавила 5% за четыре дня.
В Ленобласти, которая очень избирательно и нерегулярно дает данные о госпитализациях, +30% за 2,5 недели. И это только часть регионов среди тех, чьи оперштабы с какой-то периодичностью дают данные о госпитализированных.
Куда еще пришла третья волна
Бурятия
Коечный фонд загружен уже на 90%, резкий рост госпитализаций заставил чиновников признать третью волну и ввести новые ограничения.
Хакасия
Глава региона Валентин Коновалов обратился к жителям с просьбой соблюдать требований Роспотребнадзора: «В течение недели участились случаи выявления пневмонии с КТ2 и КТ3». По словам чиновника, из резерва уже выведены дополнительные койки.
Камчатка
Закончились места в моногоспиталях и срочно разворачиваются новые. Число ковидных коек увеличили в два раза.
Приморье
В Приморье власти решили снова открывать ковидные койки. Сейчас в крае их более тысячи. Начиная с июня количество заболевших постоянно растет, как и количество умерших.
Республика Алтай
Растет заболеваемость и введены новые запреты, в том числе на мероприятия, и новые ограничения —например, теперь всем прибывающим из других регионов необходим двухнедельный карантин.
Республика Марий Эл
Занятость коечного фонда, по последним данным, была 88%, койки резко нарастили, по данным местного правительства, в среднем поступает по 34-37 человек в сутки, при этом в отдельные дни — больше 50, как в самый пик заболеваемости осенью, и почти все —с тяжёлыми пневмониями.
По словам Александра Драгана, медленное, «ползучее» ухудшение закончилось — страна входит в фазу быстрого роста заболеваемости.
- Рост, как и год назад, асинхронный: до сих пор немало регионов, где уровень заболеваемости невысокий, а число госпитализаций снижается или держится на одном уровне. Но, как показывают примеры растущих регионов, новый подъем — вопрос времени.
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