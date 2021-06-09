- Еще в мае я отмечал, что ситуация с эпидемией в России взрывоопасная, — говорит Александр Драган. — И сейчас все обернулось тем, чем должно было: взрывным ростом. В Москве после двухнедельного спада новых госпитализаций в мае возобновился рост — третья волна, которая началась еще в конце марта, разгоняется. Рост такой, какого мы не видели с апреля 2020-го: только за последнюю неделю число госпитализаций выросло на 30% — ни осенью, ни зимой не было роста более 17% за неделю. Особенно тревожно, что госпитализации скакнули с 1200 до 1550 буквально за день — такие стремительные рывки последний раз были тоже в апреле 2020-го.

Третья волна, которая началась еще в конце марта, разгоняется.

В Москве за последнюю неделю госпитализировали 9176 человек, это в среднем 1311 в сутки, это практически уровень середины ноября. В ноябре избыточная смертность в Москве составила 4,7 тысячи человек, напоминает эксперт.

Власть прячет коронавирусную статистику

В Петербурге уже несколько дней горожане вновь видят очереди машин скорой помощи в приемные покои городских ковидных больниц. Главврачи рассказывают, что стационары забиты — приходится класть людей в коридорах.

- Быстро ухудшается Петербург: госпитализации выросли до 700 в сутки —еще в начале мая в среднем госпитализировали по 280−350 человек в сутки, рост за месяц с небольшим — в 2−2,5 раза, — говорит Александр Драган. — Такой быстрый рост был, как и в Москве, только во время первой волны эпидемии. Петербург уже подошел к пиковому уровню первой волны, когда максимум госпитализировали по 750 человек, а темпы только растут.