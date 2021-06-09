Ожирение — установленный фактор риска развития тяжелого ковида или даже смерти после заражения коронавирусом. Теперь появились данные, что лишний вес может влиять и на развитие осложнений COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых Кливлендской клиники, которое опубликовано в журнале Diabetes, Obesity and Metabolism.
- Такое исследование проводилось впервые. Мы предположили, что пациенты с ожирением — от умеренной до тяжелой степени — рискуют получить проблемы со здоровьем, когда острая фаза COVID-19 позади, -
Ученые проанализировали данные почти 3 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом в период с марта по июль 2020 года. Исследователи искали три показателя возможных отдаленных осложнений COVID-19 — госпитализация после выздоровления, смерть и необходимость диагностики, которые случились позже, чем через 30 дней после первого положительного теста на коронавирус. Оказалось, что в течение 10 месяцев 44% из участников исследования оказались в больнице, 1% — скончался.
Также выяснилось, что на 25% чаще обращались к врачам после перенесенного заболевания те, у кого было ожирение умеренной степени (ИМТ 35-39,9), и на 39% — пациенты с тяжелой степенью ожирения (ИМТ> 40) по сравнению с теми, кто не страдал от лишнего веса.
Однако ученые не нашли связи ожирения с более высоким риском смерти после перенесенного ковида.
Чаще всего полные люди после выздоровления от ковида жаловались на сердце, легкие и почки, на проблемы с желудочно-кишечным трактом, гормональные сбои и психическое здоровье, возникшие в результате заражения коронавирусом.
- У пациентов с ожирением наблюдались гипервоспаление, иммунная дисфункция и сопутствующие заболевания, что могло спровоцировать сбои в организме, — заявляют ученые.
Исследователи отмечают, что даже данные о том, что 44% от всех заболевших потребовалась госпитализация после выздоровления — независимо от их веса — вызывают беспокойство.
- Эти результаты свидетельствуют, что постковидный синдром надо изучать более детально, это серьезная угроза здоровью общества, — считают ученые.
Комментарии0