Ученые проанализировали данные почти 3 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом в период с марта по июль 2020 года. Исследователи искали три показателя возможных отдаленных осложнений COVID-19 — госпитализация после выздоровления, смерть и необходимость диагностики, которые случились позже, чем через 30 дней после первого положительного теста на коронавирус. Оказалось, что в течение 10 месяцев 44% из участников исследования оказались в больнице, 1% — скончался.

Также выяснилось, что на 25% чаще обращались к врачам после перенесенного заболевания те, у кого было ожирение умеренной степени (ИМТ 35-39,9), и на 39% — пациенты с тяжелой степенью ожирения (ИМТ> 40) по сравнению с теми, кто не страдал от лишнего веса.

Однако ученые не нашли связи ожирения с более высоким риском смерти после перенесенного ковида.