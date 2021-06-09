В отчете Ревишвили также говорится, что значимого увеличения доли позднего обращения в экстренной хирургии не произошло, удельный вес лапароскопических экстренных вмешательств не сократился, а при остром аппендиците и остром панкреатите этот показатель даже увеличился по сравнению с предыдущим годом.

«Очевидно, что не только доступность, но и качество экстренной медицинской помощи существенно снизились, — подчеркивает Амиран Ревишвили. — Зафиксировано значительное сокращение плановых операций и амбулаторных консультаций по всей стране. Долгосрочное влияние таких изменений трудно оценить, но они потенциально опасны».

Терпели боль до последнего

Причина такого роста больничной летальности в хирургии очевидна — это сокращение коек и объемов плановой помощи из-за открытия дополнительных инфекционных стационаров. В первую и вторую волну эпидемии в Петербурге для ежедневного оказания экстренной помощи оставили всего три многопрофильных стационара: Елизаветинскую и Городскую больницу №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Чуть меньше трех тысяч коек на 5,5 млн населения.

Люди, боясь заразиться коронавирусом, терпели боль и ждали до последнего, прежде чем вызвать скорую помощь, в результате количество обращений к врачам в «ковидный год» резко сократилось. Как рассказывали петербургские врачи, очень много пациентов попадали сразу на операционный стол — «если грыжа, то уже ущемленная, если аппендицит, то с разлитым перитонитом (бывает, недельной давности), если кровоточащая язва желудка, то с гемоглобином, стремящимся к нулю».

- Наши хирурги в мирное время максимально делали 10-15 операций на бригаду, сейчас на каждом дежурстве у бригады больше 20 хирургических вмешательств. И чаще всего непростых, — рассказывал «Доктору Питеру» главный врач 26-й больницы Василий Дорофеев.

По словам Сергея Петрова, главного врача Елизаветинской больницы, во вторую волну эпидемии госпитализировались по-настоящему тяжелые пациенты. Суточная летальность составляла 30-40% (от всех умерших).

- В январе бывали дни, когда в больнице умирали до 24 человек в день, из них восемь пробыли в больнице менее суток. Сравните, в 2019 году и раньше в больнице за год умирали менее 3000 человек. В январе 2021-го — 525. Рост — вдвое, — говорит Сергей Петров.