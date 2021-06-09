Благодаря главному хирургу и эндоскописту Минздрава Амирану Ревишвили, который опубликовал подробный отчет о работе хирургов России за минувший год, теперь можно представить масштаб человеческих потерь. «Представленные данные — одно из первых исследований, в котором на национальном уровне оценивается влияние COVID-19 на хирургическую помощь», — говорится в документе.
Амиран Ревишвили
Медицина, хирургия
директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, академик РАН, главный внештатный хирург Минздрава РФ
Язва и панкреатит дали самую высокую летальность
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Всего в 2020 году в российские стационары по профилям «хирургия» и «абдоминальная хирургия» было госпитализировано 2,3 млн пациентов (в 2019-м — 2,94 млн). Это на 21% (или 620 691 человек) меньше, чем в 2019 году.
Общее число плановых хирургических вмешательств снизилось на рекордные 40,5%. Сократилось на 17,7% количество амбулаторных обращений к хирургам поликлиник. И самое главное — «выявлено статистически значимое увеличение госпитальной и послеоперационной летальности в экстренной хирургии». В 2020 году показатель по больничной летальности на хирургических койках в России увеличился по сравнению с 2019 годом на 33% (это более 4 тысяч человек). Сильно вырос показатель летальности в гнойной хирургии — более чем на 1,5%.
Всего на гнойные хирургические койки было госпитализировано 467 тысяч пациентов— на 48,7 тысяч меньше по сравнению с предыдущим годом. Количество госпитализированных пациентов с острыми заболеваниями брюшной полости (острый аппендицит, острый холецистит, ущемленная грыжа, панкреатит, кишечная непроходимость, язвенные кровотечения, перфоративная язва) снизилось на 64,6 тысяч. Число операций в этих категориях сократилось на 32 тысячи. Но существенно выросла послеоперационная летальность в экстренной хирургии по отдельным видам заболеваний брюшной полости — это ущемленная грыжа, перфоративная язва, острая кишечная непроходимость, гастродуоденальные кровотечения, острый панкреатит.
В отчете Ревишвили также говорится, что значимого увеличения доли позднего обращения в экстренной хирургии не произошло, удельный вес лапароскопических экстренных вмешательств не сократился, а при остром аппендиците и остром панкреатите этот показатель даже увеличился по сравнению с предыдущим годом.
«Очевидно, что не только доступность, но и качество экстренной медицинской помощи существенно снизились, — подчеркивает Амиран Ревишвили. — Зафиксировано значительное сокращение плановых операций и амбулаторных консультаций по всей стране. Долгосрочное влияние таких изменений трудно оценить, но они потенциально опасны».
Терпели боль до последнего
Причина такого роста больничной летальности в хирургии очевидна — это сокращение коек и объемов плановой помощи из-за открытия дополнительных инфекционных стационаров. В первую и вторую волну эпидемии в Петербурге для ежедневного оказания экстренной помощи оставили всего три многопрофильных стационара: Елизаветинскую и Городскую больницу №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Чуть меньше трех тысяч коек на 5,5 млн населения.
Люди, боясь заразиться коронавирусом, терпели боль и ждали до последнего, прежде чем вызвать скорую помощь, в результате количество обращений к врачам в «ковидный год» резко сократилось. Как рассказывали петербургские врачи, очень много пациентов попадали сразу на операционный стол — «если грыжа, то уже ущемленная, если аппендицит, то с разлитым перитонитом (бывает, недельной давности), если кровоточащая язва желудка, то с гемоглобином, стремящимся к нулю».
- Наши хирурги в мирное время максимально делали 10-15 операций на бригаду, сейчас на каждом дежурстве у бригады больше 20 хирургических вмешательств. И чаще всего непростых, — рассказывал «Доктору Питеру» главный врач 26-й больницы Василий Дорофеев.
По словам Сергея Петрова, главного врача Елизаветинской больницы, во вторую волну эпидемии госпитализировались по-настоящему тяжелые пациенты. Суточная летальность составляла 30-40% (от всех умерших).
- В январе бывали дни, когда в больнице умирали до 24 человек в день, из них восемь пробыли в больнице менее суток. Сравните, в 2019 году и раньше в больнице за год умирали менее 3000 человек. В январе 2021-го — 525. Рост — вдвое, — говорит Сергей Петров.
Петр Яблонский
Медицина, хирургия
главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии, декан медицинского факультета СПбГУ
По словам Петра Яблонского, показатели больничной летальности по всем хирургическим нозологиям в Петербурге звучат оптимистичнее по сравнению с цифрами, которые называет главный хирург Минздрава
- По ряду направлению — в частности «гнойная хирургия» — мы видим даже снижение летальности, — говорит Петр Яблонский. — Но, тем не менее, если мы говорим о пациентах с «острым животом» (это кровоточащая язва желудка, острый аппендицит, острый панкреатит, грыжа и др., — Прим. ред.), то мы, действительно, получили большой прирост летальности — 29 %. Это те больные, которые либо не доехали до больницы, потому что боялись заразиться ковидом, либо поздно приехали, с большими осложнениями.
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