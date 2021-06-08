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Синдром Гийена- Барре — это состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Болезнь получила свое название по фамилиям французских врачей, которые впервые описали симптомы. Риск заболевания возрастает примерно на 20% с каждым десятилетием жизни. У мужчин встречается в 1,78 раза чаще, чем у женщин.
Мария Щеглова
Неврология, медицинская реабилитация
Врач-невролог, заведующая отделением медицинской реабилитации Мариинской больницы
«В нашей практике есть единичные случаи синдрома Гийена-Барре, — рассказала „Доктору Питеру“ Мария Щеглова. — Это может быть злокачественное, тяжелое течение болезни, когда человек в течение нескольких дней становится обездвижен, прекращают работать руки и ноги, в худшем варианте пациент перестает глотать и самостоятельно дышать, и тогда его уже переводят в реанимацию, подключают к аппарату ИВЛ».
До эпидемии COVID-19 синдром Гийена-Барре развивался на фоне инфекционных заболеваний, иногда наблюдался после операций и травм. Сегодня синдром Гийена-Барре признан самой распространенной в мире формой острой полинейропатии, а в условиях пандемии COVID-19 его распространенность возросло в разы, рассказывают в научном центре имени Бурназяна ФМБА России.
По словам врачей, синдром можно распознать по первым симптомам: слабость и онемение кистей, рук и ног. Это происходит из-за того, что организм начинает вырабатывать антитела к рецепторам ацетилхолина, находящимся в нервных окончаниях, таким образом блокируя передачу нервного импульса в мышцы. Без лечения заболевание стремительно развивается и уже через неделю приводит к онемению мышц грудной клетки, вследствие чего человек теряет возможность самостоятельно дышать и глотать.
В условиях пандемии вопрос заболеваемости синдромом Гийена-Барре стоит особенно остро, поскольку его симптомы легко списать на слабость после перенесенного COVID-19. Поставить правильный диагноз поможет высококвалифицированный невролог, — подчеркивают специалисты Центра имени Бурназяна.
Симптомы синдрома Гийена-Барре легко списать на слабость после перенесенного COVID-19.
Существуют несколько методов лечения синдрома Гийена-Барре. Наиболее современный и эффективный метод, признанный мировым сообществом, — каскадная плазмофильтрация. Во время сеанса плазма крови пациента проходит через сепаратор, который выводит антитела и возвращает в организм очищенную плазму. Уже после первого сеанса заметны значительные двигательные улучшения.
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