«В нашей практике есть единичные случаи синдрома Гийена-Барре, — рассказала „Доктору Питеру“ Мария Щеглова. — Это может быть злокачественное, тяжелое течение болезни, когда человек в течение нескольких дней становится обездвижен, прекращают работать руки и ноги, в худшем варианте пациент перестает глотать и самостоятельно дышать, и тогда его уже переводят в реанимацию, подключают к аппарату ИВЛ».

До эпидемии COVID-19 синдром Гийена-Барре развивался на фоне инфекционных заболеваний, иногда наблюдался после операций и травм. Сегодня синдром Гийена-Барре признан самой распространенной в мире формой острой полинейропатии, а в условиях пандемии COVID-19 его распространенность возросло в разы, рассказывают в научном центре имени Бурназяна ФМБА России.