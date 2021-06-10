Аналитики бьют тревогу: третья волна коронавируса, которой так опасались в России, наступила — несмотря на осторожные высказывания министра здравоохранения, что пандемию мы почти победили. Заболеваемость COVID-19 пошла в рост. Если в понедельник, 7 июня, по стране зарегистрировали 9,4 тысячи положительных тестов, 8 июня — 10 тысяч, 9 июня — 10,4 тысячи, то 10 июня цифра достигла 11,7 тысяч. Фактически всего за несколько дней вирус добавил 2 с лишним тысячи заболевших в день. И это только официальная, а не альтернативная статистика.

В Петербурге также наблюдается рост заболеваемости. За последние несколько дней июня ежедневно регистрируют более 850 новых случаев заражения. А ведь в апреле-мае этого года цифры едва превышали порог в 700 человек ежесуточно. К больницам, которые принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернулись очереди из машин «скорой помощи» — такие же выстраивались в прошлом году.

Несколько дней горожане замечают вереницы из «скорых» у Покровской больницы. Пациенты других стационаров рассказывают, что вынуждены лежать в коридорах, так как в палатах закончились места. Да и на домашние вызовы участковых уже приходится дожидаться по несколько дней.