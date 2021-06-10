Аналитики бьют тревогу: третья волна коронавируса, которой так опасались в России, наступила — несмотря на осторожные высказывания министра здравоохранения, что пандемию мы почти победили. Заболеваемость COVID-19 пошла в рост. Если в понедельник, 7 июня, по стране зарегистрировали 9,4 тысячи положительных тестов, 8 июня — 10 тысяч, 9 июня — 10,4 тысячи, то 10 июня цифра достигла 11,7 тысяч. Фактически всего за несколько дней вирус добавил 2 с лишним тысячи заболевших в день. И это только официальная, а не альтернативная статистика.
В Петербурге также наблюдается рост заболеваемости. За последние несколько дней июня ежедневно регистрируют более 850 новых случаев заражения. А ведь в апреле-мае этого года цифры едва превышали порог в 700 человек ежесуточно. К больницам, которые принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернулись очереди из машин «скорой помощи» — такие же выстраивались в прошлом году.
Несколько дней горожане замечают вереницы из «скорых» у Покровской больницы. Пациенты других стационаров рассказывают, что вынуждены лежать в коридорах, так как в палатах закончились места. Да и на домашние вызовы участковых уже приходится дожидаться по несколько дней.
Известный комик Илья Соболев вынужден был вызвать своим родителям платную «скорую помощь», так как не смог дождаться обычной.
«Вызываем „скорую“, нам говорят, что у них огромная загрузка, невероятная, — объяснил Илья Соболев. — Поставили нас в очередь. Звоним через час, нам объясняют, что пока не знают, когда будет бригада. Ожидание может растянутся часов на пять, может больше».
Знакомые посоветовали Соболеву обратиться в платную службу. Но та, что готова была госпитализировать пациента за 6 тысяч рублей, принимала вызовы только на следующий день. В другой службе, за 10 тысяч, нашли машину через час. Однако история на этом не закончилась. Машина простояла в очереди в больницу пять часов.
«При этом просто с улицы никого не принимают, — возмущается Соболев. — Требуют поступать только по „скорой“, а ее не дождаться».
Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала
«Мы видим, что люди на улицах и в общественном транспорте неохотно используют средства защиты, поэтому возможность для свободной передачи вируса представлена, к сожалению, благоприятная», — назвал одну из причин Дмитрий Лисовец.
Вторая причина, по мнению чиновника — цикличность вируса: «Как мы видим по итогам двух предыдущих волн, у вируса существует определенная цикличность, сейчас мы наблюдаем очередной период активности».
Еще одним фактором, который способствует подъему заболеваемости, стал недостаточный коллективный иммунитет. Касается он не только количества переболевших, но и тех, кто завершил полный курс вакцинации. Таких в Петербурге около 600 тысяч — чуть больше 10 процентов горожан.
В Москве так же зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом. В ближайшие дни там усилится контроль за использованием средств защиты — масок и перчаток.
«Люди расслабились и практически перестали пользоваться масками, —
А в это время
В Петербурге планируют вакцинировать иностранных туристов от COVID-19. При этом, чтобы запустить процесс, как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, достаточно одного дня. Необходимо только принять нормативные акты.
«Мы готовы выполнить поручение президента и на платной основе начать прививать иностранцев», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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