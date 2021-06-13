Циркулирующие по планете новые варианты коронавируса — в частности, более заразные — британский и индийский штаммы, стали причиной изменения симптомов начинающегося ковида, считают ученые Королевского колледжа в Лондоне, одного из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии.

Эксперты университета с начала пандемии отслеживали симптомы COVID-19, и полагают, что сейчас вирус действует по-другому. Отмечается, что теперь все больше людей сообщают о простудных проявлениях после заражения коронавирусом. Симптомы чаще всего — насморк, головная боль и боль в горле.

- С начала мая мы изучаем основные симптомы ковида, и они уже не такие, как раньше. Номер один — это головная боль, за которой следует боль в горле, насморк и повышение температуры тела. Все это не старые классические симптомы. Кашель встречается уже реже, и потеря обоняния и вкуса больше не входит в топ-10 симптомов, — цитирует Mirror профессора Тима Спектора, ученого генетика-эпидемиолога Королевского колледжа Лондона.

Он предупреждает, что при первых признаках легкой простуды с насморком заболевшие должны тут же сдать тест на коронавирус, чтобы не заразить других и не передать COVID-19.

- Люди этого не осознают, думают, что простыли, подхватили какую-то сезонную простуду, и продолжают ходить на вечеринки. Это недопустимо и безответственно, — заявил Тим Спектор.