Циркулирующие по планете новые варианты коронавируса — в частности, более заразные — британский и индийский штаммы, стали причиной изменения симптомов начинающегося ковида, считают ученые Королевского колледжа в Лондоне, одного из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии.
Эксперты университета с начала пандемии отслеживали симптомы COVID-19, и полагают, что сейчас вирус действует по-другому. Отмечается, что теперь все больше людей сообщают о простудных проявлениях после заражения коронавирусом. Симптомы чаще всего — насморк, головная боль и боль в горле.
- С начала мая мы изучаем основные симптомы ковида, и они уже не такие, как раньше. Номер один — это головная боль, за которой следует боль в горле, насморк и повышение температуры тела. Все это не старые классические симптомы. Кашель встречается уже реже, и потеря обоняния и вкуса больше не входит в топ-10 симптомов, — цитирует
Он предупреждает, что при первых признаках легкой простуды с насморком заболевшие должны тут же сдать тест на коронавирус, чтобы не заразить других и не передать COVID-19.
- Люди этого не осознают, думают, что простыли, подхватили какую-то сезонную простуду, и продолжают ходить на вечеринки. Это недопустимо и безответственно, — заявил Тим Спектор.
В ВОЗ по-прежнему называют три «контрольных» признака ковида — температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.
Федеральная сводка по коронавирусу в РФ на 13 июня.
Зараженных 5 208 687 (+14 723).
Скончались 126 430 (+357).
Выздоровели 4 801 335 (+9 166).
Распределение случаев COVID-19 по субъектам:
Москва 7704
Московская область 953
Санкт-Петербург 862
Нижегородская область 184
Бурятия 170
Расхожий миф о COVID-19 развенчал руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург на вручении премий в Кремле 12 июня. Он заявил, что советы некоторых врачей «переболеть ковидом, чтобы защититься» — это зло.
Ученый сказал, что ковид вызывает тяжелые осложнения и бьет по самым разным органам — сердцу, печени, легким. По его словам, после такого заболевания люди становятся инвалидами, а некоторые восстанавливаются несколько месяцев.
Сегодня глава ВОЗ призвал установить происхождение коронавируса из уважения к его жертвам. Он допустил и возможность утечки коронавируса из лаборатории.
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