Почему люди отказываются прививаться

Выбор между болеть ковидом и не болеть не может возникнуть у здравомыслящего человека. Никто не знает, легко или тяжело эту болезнь перенесет конкретный человек. А иммунное бешенство для молодого организма не пройдет без последствий. Те, кто уже перенес вирус жалуются на проблемы с головой, люди не в состоянии сконцентрироваться, испытывают проблемы с памятью. Ковид снижает репродуктивную функцию. И это не все последствия, которые приносит вирус.

Мы не знаем, что произойдет с переболевшими детьми, что будет дальше с молодыми. В здравом уме человек не делает выбор в пользу болеть.

И я считаю, что вся эта история — это не недоверие, а поза. Когда в качестве аргумента звучит «не хочу и не буду». Мы привыкли к чему-то дефицитному, и это стало причиной сомнений, когда мы открыли гражданскую вакцинацию. Если бы было малодоступно, была бы другая история. Тогда бы все давились в очередях. Рано или поздно такими темпами мы придем к ситуации локдауна. Тогда придется совсем плохо. И это коснется всех.

На сегодня у нас проходит лечение 500 пациентов. Из них 38 вакцинированных. В реанимации привитых нет. У них есть разные степени тяжести, но все они не в критическом состоянии.

Болеют молодые и дети

Сегодня средний возраст заболевших — 44 года. По сравнению с первой волной, существенное омоложение пациентов, раньше это были больные 68+. Много 18-20-летних пациентов. Часто и тяжело болеют дети. В нашей больнице мы не лечим маленьких пациентов, но наши коллеги из Детской городской клинической больницы имени Башляевой говорят, что все койки у них заполнены. Наше молодое поколение заражено и активно заражается. И мы не понимаем, к каким последствия это приведет в будущем.

Сейчас мы уже видим стремительно развивающуюся драму с индийским подштаммом. Чтобы в октябре мы не пришли к другому штамму, необходимо уже 80 процентов привитых. И нет приоритета, вакцина нужна всем, в том числе совершенно здоровым людям. В силу того, что они перестанут быть такими после перенесенного ковида.