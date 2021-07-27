52-я больница одна из первых полностью вошла в «красную зону» в начале пандемии. Сейчас это четыре семиэтажных корпуса, где лечатся пятьсот пациентов. И это только тяжелые пациенты. Эта же больница первой подключилась к методу ЭКМО, которая протезирует функцию легких, когда ИВЛ уже не справляется.
Главный врач клиники, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко почти полтора года постоянно работала в условиях ковида. Она объяснила, почему она настаивает на вакцинации, как новый штамм поражает еще нерожденных детей и почему старые протоколы лечения больше не работают.
Марьяна Лысенко
Главный врач 52-й больницы Москвы, Доктор медицинских наук, профессор.
Протоколы меняются
Вирус активно провоцирует организм на некоторое бешенство. Происходит вся эта история с цитокиновым штормом — агрессией организма против самого себя. Но COVID-19, к сожалению, мутируют, теперь он вызывает цитокиновые бури не у всех, он может наносить и другие серьезные поражения.
Те методы, которые мы отработали в первую и вторую волну и вызывавшие «вау-эффект», теперь стали неэффективны, приходится создавать новые варианты. Надо сказать, что весь наш коллектив участвовал в подготовке протоколов лечения и для Москвы, и для России. Мы — соавторы большинства из них. Теперь все они требуют доработки.
Почему эпидемия не останавливается
Уроки первой и второй волны мы выучили, но учили все же не тот урок. У вируса есть неприятная особенность видоизменяться. Не успев провакцинироваться, мы создаем ему условия, которые он учится обходить. Вирус уже имеет другие клинические характеристики. Пока мы не получим достаточную прослойку, продолжат появляться новые подштаммы. Созданные вакцины могут перестать справляться с изменениями. Пока прививка эффективна. Дальше, скорее всего, к зиме или поздней осени мы можем получить новую волну и новый подштамм.
Чем меньше вакцинированная часть населения, тем быстрее вирус подстраивается. Сейчас ученые пытаются внести изменения в вакцину, чтобы она работала против индийского штамма. Синтезировать в экстренном порядке еще одну новую вакцину — проблематично. Вирус борется против вакцины, а ученые против новых проявлений.
Почему люди отказываются прививаться
Выбор между болеть ковидом и не болеть не может возникнуть у здравомыслящего человека. Никто не знает, легко или тяжело эту болезнь перенесет конкретный человек. А иммунное бешенство для молодого организма не пройдет без последствий. Те, кто уже перенес вирус жалуются на проблемы с головой, люди не в состоянии сконцентрироваться, испытывают проблемы с памятью. Ковид снижает репродуктивную функцию. И это не все последствия, которые приносит вирус.
Мы не знаем, что произойдет с переболевшими детьми, что будет дальше с молодыми. В здравом уме человек не делает выбор в пользу болеть.
И я считаю, что вся эта история — это не недоверие, а поза. Когда в качестве аргумента звучит «не хочу и не буду». Мы привыкли к чему-то дефицитному, и это стало причиной сомнений, когда мы открыли гражданскую вакцинацию. Если бы было малодоступно, была бы другая история. Тогда бы все давились в очередях. Рано или поздно такими темпами мы придем к ситуации локдауна. Тогда придется совсем плохо. И это коснется всех.
На сегодня у нас проходит лечение 500 пациентов. Из них 38 вакцинированных. В реанимации привитых нет. У них есть разные степени тяжести, но все они не в критическом состоянии.
Болеют молодые и дети
Сегодня средний возраст заболевших — 44 года. По сравнению с первой волной, существенное омоложение пациентов, раньше это были больные 68+. Много 18-20-летних пациентов. Часто и тяжело болеют дети. В нашей больнице мы не лечим маленьких пациентов, но наши коллеги из Детской городской клинической больницы имени Башляевой говорят, что все койки у них заполнены. Наше молодое поколение заражено и активно заражается. И мы не понимаем, к каким последствия это приведет в будущем.
Сейчас мы уже видим стремительно развивающуюся драму с индийским подштаммом. Чтобы в октябре мы не пришли к другому штамму, необходимо уже 80 процентов привитых. И нет приоритета, вакцина нужна всем, в том числе совершенно здоровым людям. В силу того, что они перестанут быть такими после перенесенного ковида.
Индийский штамм очень опасен для беременных
Это уже доказанный факт: он проникает во все жидкости беременной женщины и плода. И не только на стадии формирования плаценты. Он оказывается и в плаценте, и у ребенка. С беременными история сейчас очень сложная. В первую и вторую волну вирус как-то обходил женщин в положении, мы предполагали, что дело в гормональном статусе, или еще каких-то особенностях состояния. Сейчас картина резко изменилась. Много тяжелых пациенток, есть летальные случаи и они, к сожалению, далеко не единичны.
Если вы планируете беременность, то делайте это через три недели после вакцинации. Если уже носите ребенка — максимально соблюдайте правила безопасности. Если уже прошло 22 недели — сделайте прививку, чтобы защитить себя от тяжелого заболевания или летального исхода.
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