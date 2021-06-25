Врачи признают, что COVID-19 теперь протекает у детей гораздо тяжелее, чем это было во вторую волну коронавируса зимой. Гораздо серьезнее стали симптомы и длится болезнь дольше.
- Очень много сейчас болеет, это правда. И именно дети стали чаще болеть, много малышей, дошкольного возраста, — рассказала «Доктору Питеру» врач-педиатр подмосковной клиники «Территория Здоровья» Анна Журавлева.
Случаи заражения коронавирусом у детей участились за последние несколько дней, отмечает врач. По ее словам, стали другими и проявления болезни.
- Если зимой у детей после заражения в основном поднималась на день температура, и все, то сейчас ковид у малышей проявляется трахеитами и бронхитами, у более старших — бронхитами и пневмонией. В первые сутки поднимается очень высокая температура — около 39-39.5, есть боль в горле, заложенность носа. Затем присоединяется сильный сухой кашель, который вызывает боль в груди.
О том, что «картина болеющих» во время захлестнувшей Россию третьей волны коронавируса изменилась, сообщил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он также признал, что «контингент заразившихся» заметно помолодел.
- Если в первую и вторую волну мы констатировали в основном заболевания у лиц старше 40 лет и старше 60 лет, то сегодня заметно увеличилось количество заболевших в возрасте 26–40 лет. Прирост среди этой категории произошел больше чем на 26 процентов, — отметил министр.
Добавим, 25 июня стало известно, что теперь прививки от коронавируса могут сделать в том числе и беременные женщины. Решение приняли с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде.
Пока вакцинация не показана кормящим женщинам. В инструкции к вакцине написано, что «препарат противопоказан в период грудного вскармливания, так как его эффективность и безопасность в этот период не изучались». Но некоторые медики рекомендуют привиться.
«Аденовирусы из вакцины физически не могут попасть никуда, кроме небольшого участка в вашем предплечье. Вероятность, что они просочатся в молоко, исчезающе мала», —
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