Врачи признают, что COVID-19 теперь протекает у детей гораздо тяжелее, чем это было во вторую волну коронавируса зимой. Гораздо серьезнее стали симптомы и длится болезнь дольше.

- Очень много сейчас болеет, это правда. И именно дети стали чаще болеть, много малышей, дошкольного возраста, — рассказала «Доктору Питеру» врач-педиатр подмосковной клиники «Территория Здоровья» Анна Журавлева.

Случаи заражения коронавирусом у детей участились за последние несколько дней, отмечает врач. По ее словам, стали другими и проявления болезни.

- Если зимой у детей после заражения в основном поднималась на день температура, и все, то сейчас ковид у малышей проявляется трахеитами и бронхитами, у более старших — бронхитами и пневмонией. В первые сутки поднимается очень высокая температура — около 39-39.5, есть боль в горле, заложенность носа. Затем присоединяется сильный сухой кашель, который вызывает боль в груди.