Городской оперштаб перестал публиковать ежедневные бюллетени о заболеваемости и госпитализации в Петербурге 2 июня. Тем временем, по информации сайта
Алексей Куприянов
медицина, политика
кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru.www.facebook.com/alexei.kouprianov
С осени 2020 года Алексей Куприянов собирает данные эпидномеров. Эпидномер — это уникальный номер, который сообщают заболевшему ковидом пациенту в поликлинике после положительного ПЦР-теста, либо записывают в эпикриз при выписке из больницы. Сейчас ученый собрал уже около 200 таких эпидномеров — их анализ позволяет примерно понять, сколько в Петербурге жертв коронавируса не только за все время эпидемии, но и в третью, как оказалось, самую страшную волну.
- Вчера, 23 июня, пришел первый номер более миллиона, — говорит Алексей Куприянов. — Проблема в том, что нет ни одного официального комментарий по их поводу, можем мы их считать по порядку, и есть ли в них пропуск. По отрывочным свидетельствам врачей-инфекционистов, действительно, эти эпидномера имеют отношение только к ковиду и они идут по порядку. Но тогда означает, что статистика по заболеваемости в Петербурге занижена в разы. По официальным данным, в Петербурге с начала эпидемии заразились коронавирусом 461 тысяча человек. Данные по инфицированным полностью фальсифицированы. Причем, в разные периоды их фальсифицируют в разной степени. Так была срезана «верхушка» второй волны — вместо кривой на графике был плоский столб. Сейчас ситуация повторяется. Власть рапортует о чуть более тысячи новых случаев коронавируса в день. Пять дней подряд показывают цифру тысячу с небольшим. Но, если мы возьмем два надежно датированных эпидномера от 18 и 23 июня, и посчитаем разницу между этими пятью днями, то получится, что в день заболевает от 4500 до 5000 человек — и это только те, кто попал в официальный учет. Грубо говоря, идет занижение статистики по заболеваемости в пять раз! Зачем они это делают, я не понимаю. Городской оперштаб (тот самый, который перестал публиковать бюллетени по заболеваемости и госпитализациям, — Прим. Ред.), судя по всему, давал данные, близкие к объективной картине. Потому что, если сравнить их цифры заболевших с эпидномерами в эти дни, то отличие составит всего процентов 20. Главное еще, что в этих бюллетенях была естественная динамика, в них, конечно, попадали не все случаи, но в целом это позволяло отслеживать ситуацию.
За последние сутки от ковида в Петербурге умерли 99 человек— это абсолютный рекорд с начала эпидемии. Столько человек не умирало каждый день ни в первую, ни во вторую волну. Но судя по тому, как развивается эпидемия, эта цифра далеко не предел.
- Какова динамика роста смертности от коронавируса? Будут поставлены новые «рекорды»?
- Судя по всему, в ближайшее время количество смертей перевалит за сто в сутки. Это означает, что уже две недели назад в Петербурге госпитализировали по тысяче человек в день. Сейчас, по моим оценкам, — не менее полутора тысяч, а то и больше. Есть журналы на Городской станции скорой помощи, благодаря знакомым медикам удалось выяснить, что два-три дня назад в сутки было около двух тысяч ковидных вызовов. Поэтому можно только предполагать, сколько действительно человек каждые сутки попадают в ковидные больницы.
- Когда говорят, что в Петербурге самая высокая смертность в России, это что означает? Что врачи плохо лечат петербуржцев или мы просто не знаем реальное количество заболевших и госпитализированных?
- Это значит, что у нас нет ни малейшего реального представления о количестве заболевших в Петербурге. Если верить исследованию Европейского университета, то, конечно, болеют гораздо больше, чем попадают в статистику. Даже миллион эпидномеров надо умножить на 2-2,5 раза. Но здесь я не вижу злонамеренного умысла — так как многие переболели легко, даже не сдавали ПЦР-тест. Проблема в другом. Когда речь идет об оперативном учете, смертность у нас считают, сравнивая число новых случаев и количество умерших. Так вот, у нас абсолютно недостоверная информация о новых случаях заражения. Поэтому смертность в Петербурге кажется завышенной. Учет смертности от ковида у нас в городе поставлен просто образцово, я считаю, что этим людям надо ставить памятник. Даже на пике второй волны они успевали внести в оперативный учет около 2/3 смертельных случаев. Во всей стране Петербург всегда показывал самые честные цифры по смертности от ковида. Когда был спад осенней волны, они вообще учитывали смерти один к одному, что было потом хорошо видно в показателях избыточной смертности. В той же Москве за этот не горящий период в лучшем случае считали только половину смертей. Вот говорят: как же так, почему в Москве такая низкая смертность? Но это не так, в Москве тоже высокая смертность, просто они считают по-другому. На волнах их официальные цифры надо умножать на 2-2,5. То есть в Москве оперативную смертность от ковида считают в два раза хуже, чем в Петербурге. Понятно, что через полтора месяца, кто как считал, покажет Росстат, который опубликует уже свою статистику по смертности в двух столицах.
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