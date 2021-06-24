- Какова динамика роста смертности от коронавируса? Будут поставлены новые «рекорды»?

- Судя по всему, в ближайшее время количество смертей перевалит за сто в сутки. Это означает, что уже две недели назад в Петербурге госпитализировали по тысяче человек в день. Сейчас, по моим оценкам, — не менее полутора тысяч, а то и больше. Есть журналы на Городской станции скорой помощи, благодаря знакомым медикам удалось выяснить, что два-три дня назад в сутки было около двух тысяч ковидных вызовов. Поэтому можно только предполагать, сколько действительно человек каждые сутки попадают в ковидные больницы.

- Когда говорят, что в Петербурге самая высокая смертность в России, это что означает? Что врачи плохо лечат петербуржцев или мы просто не знаем реальное количество заболевших и госпитализированных?

- Это значит, что у нас нет ни малейшего реального представления о количестве заболевших в Петербурге. Если верить исследованию Европейского университета, то, конечно, болеют гораздо больше, чем попадают в статистику. Даже миллион эпидномеров надо умножить на 2-2,5 раза. Но здесь я не вижу злонамеренного умысла — так как многие переболели легко, даже не сдавали ПЦР-тест. Проблема в другом. Когда речь идет об оперативном учете, смертность у нас считают, сравнивая число новых случаев и количество умерших. Так вот, у нас абсолютно недостоверная информация о новых случаях заражения. Поэтому смертность в Петербурге кажется завышенной. Учет смертности от ковида у нас в городе поставлен просто образцово, я считаю, что этим людям надо ставить памятник. Даже на пике второй волны они успевали внести в оперативный учет около 2/3 смертельных случаев. Во всей стране Петербург всегда показывал самые честные цифры по смертности от ковида. Когда был спад осенней волны, они вообще учитывали смерти один к одному, что было потом хорошо видно в показателях избыточной смертности. В той же Москве за этот не горящий период в лучшем случае считали только половину смертей. Вот говорят: как же так, почему в Москве такая низкая смертность? Но это не так, в Москве тоже высокая смертность, просто они считают по-другому. На волнах их официальные цифры надо умножать на 2-2,5. То есть в Москве оперативную смертность от ковида считают в два раза хуже, чем в Петербурге. Понятно, что через полтора месяца, кто как считал, покажет Росстат, который опубликует уже свою статистику по смертности в двух столицах.