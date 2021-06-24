Смит поделился с журналистами, что его жена неоднократно начинала организовывать похороны — британка потом отменяла их 5 раз. Мужчина все 10 месяцев чувстовал себя по-разному: ему становилось то лучше, то хуже.

Однако Смиту удалось победить болезнь. Он очень радовался, когда тест наконец-то показал отрицательный результат. «Я никогда не буду считаться выздоровевшим на сто процентов, потому что коронавирус разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день — это бонус», — рассказал Смит.

Одно из самых тяжелых испытаний, которое приходится преодолеть ковидным пациентам — это подключение к искусственной вентиляции легких. Если пациент дышит при помощи кислородной маски, то он может быть в сознании. Когда заболевшего подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, это означает только одно — дела совсем плохи. Что чувствует человек в этот момент? Пациенты, которым удалось пережить эту сложную процедуру, рассказали свои истории «Доктору Питеру».