72-летний мужчина болел коронавирусом 10 месяцев. Его 7 раз госпитализировали, он сдал 42 теста на коронавирус — они все оказались положительными, пишет газета
«Долгого» пациента зовут Дейв Смит. Пожилой мужчина заразился коронавирусом еще в первую волну. В то время как большинство пациентов выздоравливали в течение нескольких недель, болезнь британца растянулась почти на год. Более 290 дней или почти 10 месяцев — на сегодняшний день это самое длительное течение болезни.
Смит поделился с журналистами, что его жена неоднократно начинала организовывать похороны — британка потом отменяла их 5 раз. Мужчина все 10 месяцев чувстовал себя по-разному: ему становилось то лучше, то хуже.
Однако Смиту удалось победить болезнь. Он очень радовался, когда тест наконец-то показал отрицательный результат. «Я никогда не буду считаться выздоровевшим на сто процентов, потому что коронавирус разрушил мои легкие, и мне довольно быстро начинает не хватать воздуха. Но теперь каждый прожитый день — это бонус», — рассказал Смит.
Одно из самых тяжелых испытаний, которое приходится преодолеть ковидным пациентам — это подключение к искусственной вентиляции легких. Если пациент дышит при помощи кислородной маски, то он может быть в сознании. Когда заболевшего подключают к аппарату искусственной вентиляции легких, это означает только одно — дела совсем плохи. Что чувствует человек в этот момент? Пациенты, которым удалось пережить эту сложную процедуру, рассказали свои истории «Доктору Питеру».
Комментарии0